Makuri acaba 22º en su última prueba de los Juegos Paralímpicos de Pekín 2022

sábado, 12 de marzo de 2022, 11:47 h (CET) Pol Makuri concluyó este sábado su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 con el 22º puesto en la prueba de media distancia de esquí de fondo para esquiadores que compiten de pie, al invertir 52'08"5 en recorrer 12,5 kilómetros en estilo libre.

El esquiador español suma este resultado a la 14ª plaza en la clásica de 20 kilómetros de esquí de fondo y la 25ª en sprint. Makuri nunca había competido antes en una edición invernal de Juegos Paralímpicos.



La prueba de media distancia de esquí de fondo, celebrada en el Centro de Biatlón de Zhangjiakou, coronó al chino Chenyang Wang como campeón paralímpico, al parar el crono en 33'07"8. La medalla de plata fue para el francés Benjamin Daviet, con 33'09"1, y la de bronce correspondió al chino Jiayung Cai, con 33'18"0.

Fue la carrera más dura de esquí de fondo en estos Juegos Paralímpicos debido al cambio de la nieve y al calor sofocante en Zhangjiakou, según informó el Comité Paralímpico Español (CPE). "El arrojo y el empeño de Pol en esta carrera ha sido encomiable, ha tenido una carrera de 10", comentó Nil Martínez, skiman y entrenador de Makuri.

Tras su llegada a la meta, Makuri señaló que la carrera resultó "dura". "He sufrido muchísimo, tanto por la morfología del circuito como por el calor y las condiciones de la nieve. Pero he demostrado que con ganas, ilusión y esfuerzo podemos estar en línea de salida y competir en estilo clásico”, recalcó.

La carrera fue presenciada por Miguel Sagarra, secretario general del CPE, y Julián Rebollo, presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (Fedpc), a la que pertenece Makuri.

Por otro lado, el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés) anunció este sábado los nombres de dos nuevos miembros para su Consejo de Deportistas, elegidos por las personas que compiten en Pekín 2022. Se trata de la esquiadora de fondo Birgit Skarstein (Noruega) y del esquiador alpino Joshua Peter Dueck (Canadá).

La esquiadora alpina Mitchell Gourley (Australia) y el jugador de hockey sobre hielo Rico Roman (Estados Unidos) empataron en tercer lugar, por lo que la tercera plaza de deportes de invierno para el Consejo de Deportistas del IPC se conocerá en el próximo Mundial. Makuri se presentó a las elecciones, pero no entró en ese órgano paralímpico al lograr la octava posición entre los deportistas candidatos.

Los Juegos Paralímpicos de Pekín 2022 se clausurarán este domingo con una ceremonia en la que Makuri desfilará como abanderado español en el Estadio Nacional de Pekín, conocido como 'Nido de Pájaro', y que comenzará a las 20.00 horas (13.00 en la España peninsular).

