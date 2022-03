El certificado de sostenibilidad Bioscore permite al sector hostelero acreditar y demostrar su compromiso social y con el medioambiente, de la mano de Made in Málaga Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 12:10 h (CET)

Los clientes en el sector de la hostelería se preocupan cada vez más por la sostenibilidad, llegando a ser este un factor diferenciador. En este sentido, las opciones más elegidas por los usuarios a la hora de realizar viajes son las que producen un impacto negativo en el medioambiente menor.

El sector hotelero tiene una gran responsabilidad en el consumo de recursos naturales, desde su construcción hasta su funcionamiento. Dado esto, se han gestado instancias certificadoras que avalan la sostenibilidad tanto de las instalaciones, como de las operaciones y gestión de la actividad hotelera. Una de las entidades encargadas de proporcionar certificados medioambientales en España es Bioscore. Su colaboración con Made In Málaga ha permitido dotar al sector hotelero de Málaga de un sello de sostenibilidad que acredita su compromiso social y con el entorno.

¿Qué aspectos caracterizan un establecimiento como sostenible? La característica principal de un local sostenible es la práctica de medidas que se alineen con los principios del turismo sostenible. La utilización razonable de recursos como el agua y la energía eléctrica, el uso de materiales reciclables y la compra de productos de proximidad son algunos de los aspectos más resaltantes.

Un establecimiento sostenible recurre al uso de energías renovables para la climatización o refrigeración, lo cual evita la emisión de contaminantes nocivos para el planeta. En cuanto a la iluminación, recurriendo a luces LED se logra reducir el consumo energético hasta en un 80 %. Por otro lado, el establecimiento de sistemas de aprovechamiento de agua es una medida que permite reducir el gasto hasta en un 50 %.

El reciclaje de residuos es otra característica de los locales merecedores del sello de sostenibilidad. Los desechos orgánicos procedentes de la comida pueden ser utilizados como abono para los espacios ajardinados de la estancia. Además, con la finalidad de contribuir a la economía local y cumplir los preceptos del turismo sostenible, las entidades priorizan a proveedores locales y de comercio justo.

Un compromiso con la sostenibilidad beneficioso para el sector hotelero de Málaga y Costa del Sol La alianza de Bioscore y Made In Málaga permite a los dirigentes del sector hotelero y de alojamiento turístico obtener un sello de sostenibilidad. La principal ventaja de esto es que logran diferenciarse de manera positiva del resto de operadores. Esta unión estratégica también ha ayudado a fomentar e integrar la conciencia medioambiental entre los integrantes del ámbito turístico-empresarial de Málaga. De esta manera, logran potenciar su conexión con los usuarios comprometidos con el planeta.

La iniciativa de alianza por parte de Made In Málaga corresponde a su compromiso autoadquirido con el medioambiente. Con el sello de sostenibilidad las empresas del sector muestran su compromiso con el entorno y la sociedad.



