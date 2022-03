Acudir a terapia de pareja en Bilbao, en el Centro de Psicología Neos Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 12:06 h (CET)

En muchas ocasiones, las parejas tienen que enfrentar situaciones difíciles o problemas que afectan negativamente a la relación. Las conversaciones entre ambos para resolver estos problemas ya no son fructíferas y acaban en peleas que terminan haciendo daño a ambas partes.

Sin embargo, si existe un interés por recuperar la relación, una de las mejores soluciones es acudir a terapia de pareja para lograr llegar a acuerdos que sean válidos para las dos personas. El Centro de Psicología Neos cuenta con más de 15 años ofreciendo terapia de parejas en Bilbao obteniendo excelentes resultados.

¿Qué implica acudir a una terapia de pareja? Muchas personas tienen temor de acudir a terapia de pareja, ya que no saben a qué se tendrán que enfrentar al entrar a la consulta. No obstante, al final del proceso la mayoría se sienten mucho más liberados de haber podido expresar sus sentimientos, preocupaciones y problemas. En el Centro de Psicología Neos definen la terapia de pareja como un tipo de psicoterapia que tiene como objetivo ayudar a parejas que enfrentan dificultades dentro de su relación sentimental, mediante una serie de técnicas y procedimientos terapéuticos.

Este tipo de terapia siempre comienza por una evaluación inicial en la que se identifican los principales problemas de la pareja y las afectaciones emocionales de cada una de las partes, para después establecer cuál será el tratamiento a seguir y cuál será el objetivo terapéutico a conseguir. En este punto es importante mencionar que el objetivo terapéutico se debe establecer en pareja, aunque dependiendo de cada relación existirán aspectos que sí se deberán trabajar y resolver individualmente.

¿Cómo saber si ha llegado el momento indicado para acudir a terapia? Es muy común que las parejas pasen por ciertas dificultades y etapas duras. Sin embargo, las terapeutas del Centro de Psicología Neos recomiendan acudir a terapia cuando estos problemas se alargan en el tiempo, con una intensidad bastante elevada que causa malestar y dolor en uno o los dos miembros de la pareja. El Centro de Psicología Neos cuenta con profesionales de la psicología acreditadas que trabajan tanto en terapias online como presenciales, para hacer más cómoda la terapia a sus pacientes. Pero si solo una de las partes de la relación está interesada en ir a terapia y la otra no, las psicólogas de Neos trabajarán únicamente con esa persona, para ayudarla a cambiar sus pensamientos y patrones de comportamiento. De esta manera, automáticamente habrá modificaciones en la relación y en su forma de comunicarse y comportarse juntos.

En conclusión, cuando una relación está atravesando momentos duros, una de las soluciones es acudir a terapia de pareja en el Centro de Psicología Neos.



