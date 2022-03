Masaje relajante ¿En qué consiste y cuáles son las técnicas utilizadas por los profesionales? Por ZENTOPÍA Comunicae

viernes, 11 de marzo de 2022, 14:15 h (CET) El masaje de relajación es el tratamiento que utiliza la presión y los movimientos de amasado para relajar la piel y los músculos. La mayoría de los tratamientos relajan de una forma u otra, pero el masaje de relajación lleva esta sensación a otro nivel, ya que está específicamente diseñado para este fin Por definición, el masaje de relajación es un tratamiento de todo el cuerpo que induce un agradable estado de bienestar.

Durante una sesión de este tipo, se tendrá una experiencia larga y muy agradable con música suave, luces semioscuras y aceites aromáticos. Este tipo de masaje ayuda a tonificar los músculos y a disfrutar de una experiencia relajante sin tener que hacer nada.

¿Para qué sirve el masaje de relajación? ¿Cuáles son los beneficios?

El masaje de relajación tiene un propósito: relajar profundamente, los músculos, la piel y la psique gozarán de una paz indescriptible al final de dicha sesión.

Sin embargo, hay varios beneficios del masaje de relajación.

Durante dicho masaje, la circulación sanguínea mejorará y los órganos y la piel estarán más oxigenados. El líquido se moverá más fácilmente a través del sistema linfático (como con el masaje linfático) y el metabolismo se acelerará, ayudando a combatir el estreñimiento y a eliminar las toxinas.

Ayuda a dormir mejor y a relajar los músculos, reduciendo el dolor. La piel también estará más brillante y tendrá un aspecto más agradable.

El masaje de relajación es utilizado a menudo las personas que sufren ansiedad, ya que ayuda a aliviar estos sentimientos.

No se es conscientes de la cantidad de estrés que se acumula en el cuerpo hasta que se recurre a un masaje de este tipo. No sólo los músculos y los tendones se ven afectados por el estrés, otras zonas, como el estómago, están muy tensas debido al estrés al que se ve sometido cada día.

La idea del masaje relajante es ayudar a liberar la tensión y el estrés del cuerpo. La relajación debe ser completa, incluso en el aspecto mental, por lo que se aliviará la ansiedad.

A través de estos procedimientos, se produce un estado de bienestar en el cuerpo, la circulación mejora y así el cuerpo estará más oxigenado y más vitalizado que nunca. Así pues, el masaje de relajación es una forma suave pero muy eficaz de sanar el cuerpo en muchos sentidos.

En resumen, los beneficios del masaje de relajación son:

Reducción del estrés, la ansiedad y la tensión en el cuerpo

Calmar el sistema nervioso

Alivio de calambres y espasmos musculares

Promover la relajación del cuerpo y proporciona una sensación de bienestar

Reducir la presión arterial

Prevenir las lesiones y los problemas causados por el estrés

Mejorar la flexibilidad y restablecer la movilidad

Aumentar la inmunidad

Estimular los sistemas linfático y circulatorio, ayudando al cuerpo a desintoxicarse más fácilmente

Ayudar a tratar el dolor en el cuerpo

Ayudar a mirar la vida con otra perspectiva ¿Con qué frecuencia se debe dar un masaje de relajación?

Depende mucho del estilo de vida. Para aprovechar al máximo los efectos de un masaje de relajación, se recomienda realizarlo con regularidad. Una sesión de masaje de relajación una vez cada 1-2 meses es perfecta.

Este tipo de masaje ayuda a mejorar, tanto física como mentalmente, por lo que es aconsejable hacerse este tipo de masajes con regularidad.

Los aceites aromáticos también pueden ayudar a relajar gracias a su efecto aromático.

¿Cómo hacer un masaje relajante?

Hay muchos tipos de masaje de relajación. De hecho, cualquier tipo de masaje, incluso la reflexología, puede tener un efecto relajante en el cuerpo. Así que la técnica de masaje depende de lo que se quiera.

Algunas personas prefieren el masaje sueco, mientras que otras prefieren el masaje holístico, con piedras o con aromaterapia.

Tipos de masaje de relajación

Hay muchos tipos de masaje de relajación. A continuación, los más comunes y sus beneficios:

- Masaje sueco

El masaje sueco es un tipo de masaje muy fácil de hacer y es ideal para las personas que:

Nunca han asistido a una sesión de masaje

Tienen los músculos muy tensos

Son sensibles al tacto Este tipo de masaje puede ayudar a relajar los músculos y es perfecto para una relajación completa.

-Masaje con piedras calientes

El masaje con piedras calientes es perfecto para las personas que padecen dolores musculares y tienen los músculos muy tensos, o simplemente para quienes desean relajarse. Este tipo de masaje ayuda a:

Relajar los músculos

Mejorar la circulación

Aliviar el dolor

Reducir el estrés

Relajar el cuerpo Este tipo de masaje se realiza en todo el cuerpo, ayudando a relajarse completamente.

-Masaje de aromaterapia

Uno de los tipos más comunes de masaje de relajación es el masaje de aromaterapia. Este tipo de masaje ayuda a:

Mejorar el estado de ánimo

Reducir el estrés y la ansiedad

Reducir los síntomas de la depresión

Relajar los músculos

Aliviar el dolor El masaje de aromaterapia combina un suave masaje corporal con el agradable aroma de los aceites aromáticos utilizados, proporcionando una relajación total. Aunque puede ser una experiencia de lo más relajante, las personas que son sensibles a los olores pueden no estar encantadas con este tipo de masaje.

-Masaje capilar

El masaje capilar es un tipo de masaje que, aunque no relaja todo el cuerpo, puede ayudar a tener una experiencia extremadamente relajante. Se realiza en el cuero cabelludo y tiene los siguientes beneficios:

Aliviar las migrañas y otros dolores

Relajación de los músculos de la cabeza

Reducir el estrés y la ansiedad

Relajación total

Mejorar el bienestar general Conclusión

Un masaje de relajación puede ayudar a reducir los niveles de estrés y a tener una experiencia relajante en todo el cuerpo. Tanto mental como físicamente, se sentirá mejor después de un masaje de relajación.

Antes de elegir un tipo de masaje de relajación, es recomendable hablar con la masajista, ya que se puede adaptar la sesión de masaje para conseguir una experiencia más relajante.

