Cómo dejar la adicción al tabaco de la mano de Luis Miguel Real

La adicción al tabaco es un problema que no solo afecta a la persona fumadora, sino a sus seres queridos y a la gente de su alrededor. Fumar conlleva altas probabilidades de padecer enfermedades respiratorias o cancerígenas tras años de consumir nicotina. Pese a los riesgos, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas asegura que solo el 6 % de las personas que se proponen dejar de fumar logran hacerlo.

Asimismo, se ha comprobado que las probabilidades de éxito aumentan si se cuenta con la ayuda de un especialista. Por esto, el psicoterapeuta Luis Miguel Real ofrece consejos para dejar de fumar a través de sus formaciones y terapias online.

El hábito del cigarro y sus daños El tabaquismo es un problema muy común en el mundo. Cada cigarrillo contiene alrededor de 2 miligramos de nicotina. Esta sustancia llega rápidamente al flujo sanguíneo y de ahí al cerebro. Como consecuencia se estimulan las glándulas adrenales que provocan una descarga de epinefrina o adrenalina, causando un aumento de la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la respiración. El consumo recurrente de la nicotina provoca adicción, ya que produce una sensación placentera en el cuerpo debido a la liberación transitoria de endorfinas.

Aunque los niveles de adicción que provoca el tabaquismo son menores en comparación a otras sustancias, sigue siendo perjudicial para la salud. Las menos graves son la periodontitis o inflamación de las encías ocasionada por una infección que puede hacer que los dientes se caigan. Asimismo, el sistema inmunológico de los fumadores es más propenso a enfermarse de gripe y resfriados. Entre las complicaciones más serias están la infertilidad, la impotencia, problemas cardíacos y el cáncer pulmonar.

¿Cómo dejar de fumar? Muchas personas al ver el daño que produce la adicción al cigarrillo, no solo a su salud sino a su estilo de vida y a sus familiares, deciden abandonarlo. Sin embargo, la fuerza de voluntad no es suficiente en todos los casos. Cada individuo debe buscar un método que le permita retomar una vida tranquila y recuperar su salud lejos del cigarrillo. Algunas formas más comunes son reemplazar el cigarro por inhaladores recetados por el doctor, ingerir medicamentos especiales o suplantarlo por una golosina. Para otros funciona evitar factores desencadenantes tales como situaciones o lugares frecuentados por fumadores. Otros métodos efectivos son practicar actividad física y meditación a diario. Estos hábitos permitirán despejar la mente y enfocarla en algo más sano que la adicción. Hacer una lista con los beneficios de no fumar y tenerla a la mano puede servir como motivación.

Sin embargo, se recomienda complementar los métodos con ayuda profesional. El psicoterapeuta y coach Luis Miguel Real cuenta con diferentes másteres y certificaciones que le han servido para crear un curso especial para ayudar a fumadores a dejar el vicio. El primer paso para iniciar la preparación es un audio de 17 minutos totalmente gratuito.

Dejar una adicción puede ser complicado, pero el paso más importante es tomar la decisión de dejarla.