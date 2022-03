Alisado orgánico profesional, una oportunidad de negocio para cualquier salón o peluquería Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, uno de los tratamientos que están en auge es el alisado orgánico profesional. La estética en el mundo que hoy se conoce ha dado pasos agigantados, ofreciendo productos y procedimientos mucho más innovadores y obteniendo resultados con altos estándares.

Aluminalia es un centro de belleza que se especializa en este tipo de productos orgánicos, veganos y no testados en animales, que cuidan el cabello y le ayudan a recuperar su forma natural con el paso del tiempo y sin dañar la estructura interna del pelo.

Una oportunidad de negocio: la belleza Aluminalia es una empresa española dedicada a la venta online de productos para el alisado del cabello. Mantienen una postura de formulación saludable para el organismo, respetuosa con el medioambiente y no probada en animales. Producidos con ingredientes orgánicos y veganos, sin formol, sin humos, gases u olores en su aplicación, sin parabenos, ni sulfatos.

La marca española trabaja día a día por ofrecer en el mercado del cuidado para el cabello productos que dejen atrás los viejos procedimientos de alisado, tipo tabla o japonés, conseguido habitualmente con productos peligrosos o que, a la larga, pueden dañar el cabello. Es un alisado más natural, que genera volumen y un cabello sano y fuerte.

El alisado orgánico profesional es a base de aceites naturales y extractos de frutas. Aluminalia, gracias a su innovación europea, ofrece una amplia gama de productos que pueden ser distribuidos también en salones de belleza, peluquerías y profesionales. Creando alianzas estratégicas que maximicen los resultados, obteniendo un nuevo modelo de negocio y siendo garantes de ofrecer cambios saludables, duraderos y de calidad en sus clientes. Formar parte de su equipo está a solo un clic, gracias a su página web.

Belleza duradera y garantizada Cuidar y embellecer el cabello de forma natural es el objetivo del kit alisado orgánico profesional de Aluminalia. Elimina el frizz, regenera la estructura capilar, no reseca el cabello y es de aplicación sencilla. Presentado en envases que se adaptan a las necesidades de sus clientes.

Actualmente, este kit se puede ofrecer en los salones de belleza y peluquerías, como primera línea de la marca. Su gama de productos incluye un champú y mascarilla especial postalisados, contiene un sérum reparador y power omega 7 para un mantenimiento adecuado. Hoy en día, hay miles de clientas satisfechas que dan fe de cambios extremos y naturales, con una duración de hasta 6 meses después de la primera aplicación.

Mucho más que proyectar un alisado, la casa de productos para el cabello apuesta por una proyección sana, natural y con brillo extremo, gracias a sus formulaciones con caña de azúcar y vitaminas de ácido cítrico que nutren y otorgan suavidad al cabello y eficacia en el tratamiento de la caspa.



