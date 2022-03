OROC aumenta los gigas en todas sus tarifas de móvil, pero no los precios Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 12:02 h (CET)

Consciente del actual momento de incertidumbre económica y social, la compañía de telecomunicaciones OROC anuncia una subida en los gigas de todas sus tarifas móviles, sin cambios en sus precios. Tanto los clientes actuales como las nuevas altas se beneficiarán de este importante aumento de datos. De esta forma, aquellos que ya disfruten de uno de sus planes, no pagarán más, sino que automáticamente ampliarán los datos de navegación de cada línea, sin tener que hacer nada.

Esta sustancial mejora en todos los planes de tarifas móvil entró en vigor el pasado lunes 7 de marzo y se mantendrá para siempre una vez contratada. Actualmente, la compañía OROC presenta precios competitivos, siendo su plan estrella OROC 30: 30 GB para navegar, más llamadas ilimitadas por solo 10€ al mes, con impuestos incluidos. Ya son muchos los usuarios que se han decantado por esta oferta y que apuestan por el nuevo operador sustentado en la red Orange.

Asimismo, OROC también ha bajado el precio y subido los gigas de otro de sus planes. Con la actual tarifa OROC 140, el usuario dispone de 140 GB, más llamadas ilimitadas, por solo 20€ mensuales. En este sentido, el operador cumple con sus principales objetivos, que son diferenciarse de la competencia ofreciendo tarifas de móvil baratas y brindar una atención de calidad al cliente.

En este sentido, destacan las subidas de gigas en otras tarifas móviles que han quedado de la siguiente manera: OROC 10: 10 GB de datos + llamadas ilimitadas por 8 €/mes (impuestos incluidos); OROC 60: 60 GB de datos + llamadas ilimitadas por 15 €/mes (impuestos incluidos); y OROC FAMILIA: 100 GB de datos a compartir entre un máximo de 3 líneas + llamadas ilimitadas por 30 €/mes (impuestos incluidos).

La contratación del servicio se puede realizar a través de su página web o llamando de forma gratuita a su número de atención al cliente.

SMS y llamadas internacionales gratuitos a Ucrania Por otra parte, OROC, desde el sector de las telecomunicaciones, se suma a la lista de empresas que han decidido manifestar su solidaridad con Ucrania tras la invasión rusa. El operador aporta su granito de arena a través de sus servicios, facilitando la comunicación de familiares y amigos que viven una separación obligatoria a causa del conflicto armado.

El propósito de la compañía de telefonía móvil es mantener unida a la población por medio de las telecomunicaciones, ofreciendo llamadas internacionales y envío de mensajes gratuitos a Ucrania que ayuden a las personas a contactar con sus seres queridos y a mantenerse conectados en todo momento.

A través de estas acciones, la empresa OROC manifiesta no solo su rechazo al conflicto bélico,sino, además, su apoyo a la población ucraniana que desde hace más de una semana se mantiene en lucha por sobrevivir al ataque e invasión originado por el gobierno de Rusia. De este modo, la empresa mantiene una posición de apoyo mediante sus servicios de telefonía móvil.



