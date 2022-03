El equipo de Asistencia Legal de Allianz Partners comparte algunas claves para evitar fraudes online Comunicae

jueves, 10 de marzo de 2022, 07:01 h (CET) Los datos personales se han convertido en un activo importante para las empresas, pero también para los "ciberdelincuentes". El equipo de Asistencia Legal de Allianz Partners comparte algunos consejos para evitar fraudes digitales, aún más frecuentes en momentos de incertidumbre global, como es el caso en la actualidad Según el último estudio 'E-commerce 2021' elaborado por IAB en España, cerca de 26 millones de personas (más del 70% de los internautas) son consumidores online, que además, realizan varias compras al mes.

La posibilidad de adquirir un producto o servicio desde cualquier sitio, sin esperas y que además sea posible elegir el lugar de entrega, son facilidades que convierten a esta modalidad en la favorita de muchas personas, pero ¿cómo de segura es una compra online?

Según los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado, en España se gestionaron en torno a 17.000 procedimientos judiciales por ciberdelincuencia en 2020. Al hacer una transacción digital, los datos personales y bancarios del comprador acceden a la red, lo que significa que de no tener cuidado, pueden ser usados por otra persona de manera ilegal.

Para evitar este tipo de situaciones, el Equipo Jurídico de Allianz Partners comparte una serie de consejos, basados en su experiencia y conocimientos del área, con recomendaciones y precauciones, aplicables a cualquier compra realizada en comercios electrónicos.

Para realizar compras online con seguridad, se debe tener debidamente configurado y protegido el dispositivo con un antivirus, y así evitar la instalación desde fuentes desconocidas de ‘malware’ que comprometan los datos facilitados por el usuario.

Es aconsejable usar una conexión segura, y evitar las redes wifi públicas, dado que no tienen garantía de seguridad.

Los pagos online deben realizarse a través de páginas encriptadas. Es decir, se debe comprobar que la dirección de la tienda online comienza por ‘ HTTPS’ y que siempre aparezca un candado en la barra de dirección -esto determina que la información que se transmite está cifrada-.

y que siempre aparezca un candado en la barra de dirección -esto determina que la información que se transmite está cifrada-. Comprobar la información que facilita la web. Es importante ver el aviso legal, confirmar quiénes son, dónde tienen el domicilio fiscal, formas de pago, datos personales protegidos, políticas de envío y devolución.

Ignorar promociones sospechosas. El consumidor no debe responder ninguna promesa de premio o dinero, ni introducir ningún dato personal, incluyendo el número de móvil. Paz Tejedor, responsable del departamento de Asistencia Jurídica de Allianz Partners, señala la importancia de “ser críticos ante la información que nos piden en una tienda on-line. No debemos proporcionar más datos en una tienda digital, de la que daríamos en una tienda física; esto puede servirnos como señal de alerta. Por otro lado, siempre es recomendable buscar las opiniones del resto de usuarios sobre la tienda online: ver si cuentan con recomendaciones o, si por el contrario, acumulan muchas reclamaciones. Todos estos aspectos nos ayudan a evitar que nos veamos envueltos en un fraude o problema legal en el futuro”.

