Boloberry adquiere la empresa VLASER y amplía su catálogo Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 16:16 h (CET)

Los servicios de impresión 3D y corte láser forman parte de un mercado cada vez mayor y en continua expansión. Boloberry es una empresa que tiene clara está realidad y se dedica a la fabricación de impresoras 3D. Recientemente, Boloberry ha conseguido una importante expansión de sus servicios hacia el corte láser, gracias a su adquisición de VLASER, una empresa especializada en ofrecer este servicio hacia todo el territorio español.

Con esta adquisición, Boloberry genera una importante expansión de su oferta de servicios, que añade una extensa gama de aplicaciones por parte del corte láser a la variada gama de utilidades que, de por sí, ofrecen sus diversos productos y servicios en impresión 3D, maquinaria de modelado y mecanizado de piezas.

Boloberry innova constantemente su oferta Cada día, la impresión 3D crece y se diversifica en distintas aplicaciones y áreas profesionales. En arquitectura, por ejemplo, los modelos y maquetas impresos por este medio permiten observar la funcionalidad de sus cálculos y estructuras en un modelo mucho más preciso. En el ámbito sanitario, por otro lado, cada vez se utiliza más en la elaboración de prótesis dentales y en tratamientos alternativos de ortodoncia.

Boloberry desarrolla constantemente nuevas aplicaciones para sus impresoras 3D, como la elaboración de piezas mecanizadas en metal, que resultan de gran utilidad en diversas áreas industriales. Además, en el contexto de la pandemia del COVID-19, aportaron una herramienta sumamente útil en el desarrollo de modelos y piezas para equipo sanitario, como válvulas de respiradores y gafas de protección.

Este sentido de innovación constante en sus servicios es lo que ha impulsado la reciente adquisición de la empresa VLASER, lo que les permite expandir su oferta hacia los servicios de corte láser en una extensa gama de materiales, como madera, metacrilato y tubería PVC, además de incluir en su catálogo el servicio de grabado que, gracias a esta tecnología, se realiza con alta precisión, incluso en los modelos más complejos y detallados.

Herramientas tecnológicas para impresión 3D Boloberry maneja algunas de las mejores herramientas tecnológicas para impresión 3D. Cuenta con un extenso catálogo de productos fabricados por la misma empresa que incluye, no solo impresoras 3D, sino además maquinaria CNC, piezas de refacción y toda la gama de filamentos que se utilizan para la impresión y mecanizado de los modelos 3D.

También pone a disposición esta tecnología como servicio, el cual incluye asistencia en todos los procesos que utilizan su tecnología, especialmente en impresión 3D. Este, según el requerimiento, puede incluir el diseño del modelo 3D, la generación del archivo en el formato que corresponde y, sobre todo, la impresión del archivo en el material que requiera cada pedido. De este modo, se aseguran de que sus clientes no solo tengan acceso, sino que obtenga el máximo provecho de esta tecnología para su respectiva necesidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.