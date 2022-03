ETP nace como un sistema de plataformas que acerca herramientas de calidad de todo tipo de servicios Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 12:21 h (CET)

La empresa ETP (Energy and Telecom Places) pone en marcha un ambicioso proyecto de servicios para profesionales y particulares, siempre con las mejores herramientas, precios competitivos, y el mejor servicio y asesoramiento al cliente posible.

Todos estos servicios se gestionan a través de un software de gestión propio, gracias al cual ETP evita tener una gran carga administrativa posterior y tener problemas o retrasos en dicha gestión, debido al factor humano.

Este sistema incluye servicios integrales de inmobiliaria, telecomunicaciones, facturas energéticas, placas solares y servicios web.

Muchos de estos servicios tienen mucha complementariedad y es común encontrar clientes buscando soluciones transversales. Quien trabaje en alguno de estos sectores es muy probable que haya vivido la situación en que un cliente le haya preguntado si conoce una solución de otros servicios mencionados. Igual que un comercial independiente, habrá tenido la situación en que deseaba tener una cartera de servicios mayor para ofrecer.

Los beneficios del sistema ETP ETP está creando una red de oficinas a nivel nacional e internacional, donde los colaboradores podrán tener un lugar de reunión y referencia para sus clientes. Además, se venderá con el nombre de una gran compañía, con todas las ventajas que esto representa a nivel de confianza para muchos clientes. Con compañías propias de telecomunicaciones (ETP Telecom) y facturas energéticas (ETP Energy), un sistema MLS de inmobiliaria (ETP Real Estate), o instalaciones de placas solares propias además de distribución europea de materiales (ETP Solar), ETP se posiciona como una fuerte alternativa, con ventajas y las mejores herramientas en cada uno de dichos sectores.

Y no hay que olvidar los servicios web, ideales para todo tipo de empresas y que aportan múltiples alternativas a la hora de promocionar los servicios ETP. Además, al minimizar los gastos administrativos, ETP puede ser competitivo con respecto a precio y calidad y también puede reservar una parte importante para los colaboradores comerciales, creando una plataforma ideal tanto para profesionales como para el consumidor.



