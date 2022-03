Pol Makuri reivindica la igualdad de oportunidades entre los deportistas Tras su participación en el sprint de esquí de fondo en Pekín 2022 Redacción

miércoles, 9 de marzo de 2022, 11:28 h (CET) El fondista ha participado en la clasificación para la segunda prueba de esquí de fondo de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín, esta vez en la modalidad de estilo libre, en los sprints disputados esta mañana en el Centro de Biatlón de Zhangjiakou, quedando en 25ª posición con un crono de 4:17. Por tanto, no se ha clasificado para la final, que se disputó a continuación.

En esta ocasión, el oro ha ido a parar a Francia, gracias a la actuación de Benjamien Daviet, con un crono de 3:07, la plata la ha firmado el alemán, Marco Maier, con un tiempo de 3:08, y el bronce se lo ha llevado el ucraniano Grygoni Vovchynskyi, que ha logrado un crono de 3:09.

Pol Makuri, conocedor de sus escasas posibilidades en la prueba, ha competido para hacer patente que cualquier persona, sea cual sea su discapacidad, puede participar en este deporte. El catalán tiene una discapacidad que le impide competir en igualdad de condiciones con el resto de sus rivales, ya que no puede realizar los movimientos propios de la modalidad skating, sino que solo puede competir en clásica, lo que le penaliza en velocidad.

