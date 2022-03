Las ventajas de convertirse en colaborador de Segurcapital Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022

En la actualidad, el uso de modalidades virtuales en trámites cotidianos está tomando cada vez más relevancia. Este escenario puede leerse como el fin de la comunicación personalizada, pero el uso de las tecnologías de la información no tiene por qué impactar negativamente en el trato personalizado.

La atención directa y la virtual pueden ir de la mano y esto se puede ejemplificar en las corredurías de seguros. Estas tienen la facultad de contratar colaboradores externos profesionales en todo el territorio nacional, los cuales actúan a modo de franquiciados de la correduría.

La correduría Segurcapital selecciona a colaboradores especializados de cualquier parte de España para que formen parte de su organización.

Ventajas de vincularse como aliado en Segurcapital Vincularse como colaborador de Segurcapital presenta múltiples beneficios. En primer lugar, el colaborador aliado cuenta con todas las licencias para realizar la apertura de contratos con múltiples compañías, todas líderes en el mercado asegurador y no limitarse a una sola.

Asimismo, dispone de las herramientas técnicas necesarias para desarrollar su trabajo de forma eficiente, ya que la correduría le facilita el uso de un tarificador de última generación, emisiones online, peritaciones vía móvil, etc. Con dichos elementos tendrá la posibilidad de obtener una autonomía máxima.

La colaboración inicia con un contrato mercantil que vincula al colaborador franquiciado con la correduría y, seguidamente, dicho colaborador se encarga de conseguir los clientes siguiendo las líneas de seguros que ofrece la empresa. Por último, recibe una comisión y su correspondiente cartera por cada póliza contratada. Las comisiones que consiguen los colaboradores vinculados a Segurcapital son bastante elevadas con respecto a las de otros colaboradores en el sector asegurador y que además se encuentran respaldos con la garantía de tener su “Cartera en Propiedad”.

La presencia de Segurcapital en todo el territorio nacional El objetivo de Segurcapital es conseguir al menos un representante o colaborador por provincia. Según su director comercial, el trato de forma personal jamás puede ser reemplazado por la intermediación de una máquina, por lo que contratar una póliza de seguros a través de internet no es lo mismo que hacerlo directamente con un colaborador de la correduría. Las pólizas son contratos que se realizan con una aseguradora y, para garantizar que se hagan de forma correcta, es necesario contar con la asesoría de personas expertas. Para Segurcapital, la innovación tecnológica debe enfocarse en facilitar herramientas digitales que hagan más eficiente el trabajo del colaborador de la correduría y no en reemplazar el trato personal a clientes entre las compañías y sus asegurados.



