Descompresión vertebral con SpineMED® en Clínica Atlas Vital

martes, 8 de marzo de 2022, 15:54 h (CET)

A medida que avanza la edad, el dolor de espalda puede aparecer progresivamente como consecuencia de diferentes factores como, por ejemplo, la compresión de los discos vertebrales.

Como solución a esta situación, la descompresión vertebral computarizada se ha consolidado como un tratamiento novedoso enfocado en disminuir los dolores crónicos y agudos ocasionados por problemas en la columna y en los discos intervertebrales.

Al respecto, Atlas Vital se ha consolidado como una clínica especializada en ofrecer tratamientos destinados a las patologías de columna vertebral, mediante la tecnología de SpineMED®. Este centro clínico cuenta con numerosos servicios no quirúrgicos para atender las diferentes lesiones de los discos cervicales.

SpineMED® es una opción efectiva no quirúrgica Como una alternativa no quirúrgica, el SpineMED® ha adquirido gran popularidad en la industria de la medicina por tratarse de un tratamiento específicamente destinado a disminuir las patologías relacionadas con la columna vertebral y discos intervertebrales. A través de la descompresión vertebral computarizada de SpineMED® es posible eliminar la presión que existe en los discos que conforman la columna. Este novedoso tratamiento tiene una duración de 30 minutos, en cuyo tiempo es posible reparar el disco intervertebral de forma individual.

La efectividad de la descompresión vertebral ha sido demostrada mediante resonancias magnéticas antes y después del tratamiento, reflejando una mejoría notable en la disminución de condiciones como hernias discales y evidenciando un incremento en la hidratación de los discos lo que fortalece la estructura de la columna.

Además de no necesitar una operación quirúrgica, SpineMED® se posiciona como una alternativa eficiente que no produce contracciones musculares ni espasmos, lo que le ha dado mayor popularidad entre la sociedad.

¿En qué casos se requiere una descompresión vertebral? A causa de que los discos que integran la columna vertebral no cuentan con vasos sanguíneos, la resequedad y regeneración de estos requiere transferencia de fluidos, oxígeno y otros nutrientes entre las vértebras.

Esta transferencia se ve influida por la diferencia de presión que existe entre el interior de los discos y las vértebras, así como también de los vasos sanguíneos adyacentes, es por ello que mayormente la nutrición se lleva a cabo cuando la persona está en reposo, ya que se reduce la presión de los discos.

Ahora bien, de acuerdo a los especialistas de Atlas Vital, este proceso se ve afectado a medida que avanza la edad, debido a que cada vez es mayor el desgaste de los discos,así como su capacidad de regeneración.

En ese sentido, la descompresión vertebral surge como una solución efectiva, ya que facilita la transferencia de nutrientes y la regeneración, siempre y cuando esté supervisado por profesionales capacitados y con la tecnología necesaria para garantizar un resultado exitoso.



