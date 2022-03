RealAdvisor, la herramienta para realizar una tasación de vivienda online y gratuita Comunicae

lunes, 7 de marzo de 2022, 18:09 h (CET) Una de las claves en cualquier tipo de transacción inmobiliaria está en el proceso de tasación del inmueble. Es el que determina el valor real del inmueble. Pero el cálculo de esta tasación es complejo y muchas veces resulta costoso e inaccesible para los particulares Un perito será el que realizará esta tasación basándose en una serie de parámetros. Pero este proceso se puede hacer de forma más sencilla gracias a RealAdvisor, el tasador online que a través de un sistema de Inteligencia Artificial consigue la tasación más fiable en solo tres minutos y sin coste alguno.

Desde el pasado agosto, la plataforma RealAdvisor opera en España. RealAdvisor tuvo su lanzamiento en Suiza en 2017. El simulador rápidamente se estableció como una herramienta a través de la cual particulares y profesionales podían realizar una tasación de vivienda online y de forma totalmente gratuita. El ahorro de tiempo y costes era sin duda uno de los aspectos mejor valorados por parte de sus usuarios. Así su éxito llegó a Francia cuando desde julio de 2020 empezó a operar. Y ahora es sin duda ya una de las plataformas más usadas en España.

RealAdvisor tiene como objetivo facilitar el acceso a la información en el sector inmobiliario por parte del particular. De esta forma, cualquiera que tenga un inmueble que desea tasar para saber su valoración real, podrá informarse en muy pocos clics. Una vez realizada la tasación online, desde RealAdvisor se facilita el contacto entre el profesional inmobiliario y el usuario por si éste desea mejorar el resultado de la tasación.

En la plataforma podrán ver en todo momento el índice de precios inmobiliarios en cada provincia, ciudad y código postal de España. También se estimará el valor medio de los alquileres y los precios por metro cuadrado de casas y pisos. La exactitud de los cálculos se da gracias a que tienen la mayor base de datos de precios del sector. Pero sobre todo gracias a su sistema de cálculo por Inteligencia Artificial llamado “regresión estadística”, que tiene la particularidad que no necesita en ninguna interacción e intervención humana. Esta tecnología es tan precisa que también la usan bancos, compañías de seguros y fondos de pensiones para evaluar las hipotecas.

El modelo de valoración de RealAdvisor se basa en:

20 criterios relacionados con las características de su propiedad: superficie habitable, número de habitaciones, superficie del terreno, estado de conservación, etc.

superficie habitable, número de habitaciones, superficie del terreno, estado de conservación, etc. 50 criterios relacionados con la calidad de la ubicación de su propiedad: acceso al transporte público, colegios, calidad del aire, seguridad del barrio, etc. Una vez realizada la tasación inmobiliaria online gratuita, los agentes inmobiliarios locales que trabajan con RealAdvisor serán los que ayudarán a completar y, si es posible, mejorar la tasación y a seguir con todos los trámites hasta el final de la transacción. Estos corredores inmobiliarios con los que la plataforma se asocia son elegidos en función de su profesionalidad y rendimiento y comparten su comisión con la plataforma a cambio de sus productos y servicios.

El proyecto de RealAdvisor fue una realidad en junio de 2017, ahora ha llegado a España y ha revolucionado el sector con su sistema de tasación online compitiendo directamente con los portales líderes del sector Idealista y Fotocasa. Van creciendo día a día también gracias a sus constantes mejoras en su modelo de inteligencia artificial que dan con la estimación más precisa del mercado. La misión de RealAdvisor es llegar a ser una herramienta de uso popular en toda Europa y, siendo la plataforma inmobiliaria más grande de Europa, lograr que el mercado inmobiliario sea más eficiente y transparente.

