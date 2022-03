​Acciones de marketing de guerrilla que puedes implementar para fidelizar a tus clientes Esta técnica funciona realizando acciones generadas a partir de la creatividad, la originalidad y el ingenio Redacción

lunes, 7 de marzo de 2022, 17:43 h (CET) En ocasiones, tanto empresas como negocios necesitan llegar a un mayor número de clientes y aumentar su visibilidad de marca sin verse obligados a salirse de su pequeño presupuesto. Para ello crean promociones directas o campañas que les acerquen a sus potenciales clientes. En estos casos, el llamado marketing de guerrilla es una herramienta práctica, eficaz y muy contundente para crear expectación sobre un producto, marca o servicio, logrando captar la atención del consumidor y alcanzando la posibilidad de hacerse viral, una viralidad que puede lograrse no solo en el universo online, sino también en el mundo físico y más convencional.



Esta técnica funciona realizando acciones generadas a partir de la creatividad, la originalidad y el ingenio para lograr un impacto positivo y un ambiente de expectación, además de procurar un acercamiento directo y, en muchas ocasiones, interactivo con el público receptor. El efecto visual suele jugar un papel determinante en este tipo de estrategias.

Son acciones que suelen mover emociones y estimular los sentidos para acabar influyendo directamente en las decisiones de compra o en la elección de un servicio. Consiguen el posicionamiento de la marca frente a sus competidores, aumentando de forma considerable la notoriedad.

En el marketing de guerrilla los mensajes o la publicidad se ubican en objetos o lugares en los que el cliente no espera encontrársela. Esta técnica admite diferentes tácticas y acciones dependiendo del tipo de público al que se quiera llegar. Por ejemplo, el llamado marketing sensorial propone acciones inesperadas e impactantes como un flashmob en plena calle, es decir, cuando de forma sorprendente un grupo de personas se reúne en un lugar público para hacer algo inusual, como bailar interpretando una coreografía determinada, y a continuación se dispersan rápidamente.

Otra fórmula de marketing de guerrilla es aquella que utiliza diferentes soportes para lanzar su mensaje. En estos casos, es importante aplicar imágenes y conceptos inspiradores. Uno de los soportes que mejor funcionan en estos casos son las chapas personalizables, un accesorio fácil de portar como adorno en nuestro atuendo, como llavero, colgando de una cadena o como pequeño espejo de bolsillo, por ejemplo.

Son muy versátiles y adaptables, y pueden servir como símbolo de un servicio, como elemento promocional, como imagen de una causa, etc. La idea de crear chapas personalizadas es perfecta para cualquier ocasión y son un práctico elemento para conseguir objetivos. Pueden llevar impresas imágenes, logos, textos y admiten un sinfín de diseños y formas.

