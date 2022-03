"Housingo by David de Gea", nueva marca homologada por Servihabitat para acceder a su portal inmobiliario

De las 36.000 inmobiliarias registradas en la Comunidad de Madrid, solo 160 tienen acceso a este "servicer" controlado, entre otros, por Caixabank. La firma madrileña capitaneada por "de Gea" continua su ascenso dentro del sector y prevé negociar con otras entidades bancarias nacionales "HousinGo by David de Gea" forma parte ya de las inmobiliarias que acceden a la cartera de Servihabitat ("servicer" que proporciona servicios avanzados de gestión de carteras de crédito promotor e hipotecario y de activos inmobiliarios en toda su cadena de valor). HousinGo se introduce así en el reducido grupo de empresas que tiene acceso a las miles de propiedades de Servihabitat, incrementando así sus activos para poder ofrecer un amplio abanico de posibilidades a los clientes inversores de la capital madrileña. Se calcula que en la Comunidad de Madrid de las más de 36.000 inmobiliarias que hay registradas, solo 160 están actualmente homologadas, después de tener que cumplir con los parámetros exigidos por el portal inmobiliario (gestionado, entre otros, por Caixabank).



Para David de Gea, CEO de HousinGo, "esto no solo es un paso más para la ampliación de nuestra cartera de inmuebles y de clientes, sino que HousinGo empieza a tener nombre en Madrid como una gran firma inmobiliaria, avalada por la seriedad y profesionalidad que nos caracteriza desde que inicié este apasionante proyecto hace dos años recorriendo yo solo las calles del Barrio de Salamanca (en compañía de mi patinete eléctrico), en busca de pisos de alquiler para estudiantes del IE Business School".



Entre las próximos retos previstos para HousinGo se encuentran la inclusión en otros servicers como Aliseda (con quien actualmente está en trámites de negociación), o como Altamira (pendiente de la validación final para poder empezar a trabajar cuanto antes). "Para crecer no solo hay que encontrar buen producto, vender y tener a los mejores profesionales en tu equipo. Es necesario también estar al lado de las grandes entidades bancarias que hoy en día controlan un altísimo porcentaje de los inmuebles que están en venta en nuestro país", señala de Gea.



"HousinGo by David de Gea", empresa inmobiliaria perteneciente a la mercantil David de Gea, S.L., actúa principalmente en el Barrio de Salamanca de Madrid, especializándose en la compraventa y alquileres de inmuebles (viviendas, oficinas y locales comerciales). Entre los servicios de asesoramiento e intermediación de HousinGo, cuenta la figura reglada del Personal Shopper Inmobiliario, creada especialmente para aquellos clientes con necesidades más particulares como residentes fuera de la capital o búsqueda de productos muy específicos (negocios, inversión, etc...). HousinGo cuenta actualmente con dos oficinas en el Barrio de Salamanca: en calle Ayala 62 y Serrano 81.