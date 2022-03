La falla Oliveral y batidos Choleck batirán el récord mundial en una globotá el próximo domingo 6 de marzo Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 12:06 h (CET)

El evento tendrá lugar el próximo domingo 6 de marzo con la presencia de más de 60.000 globos, hazaña que no se ha intentado hasta el momento.

La falla del Oliveral, conocida por ser la falla más grande de la Comunidad Valenciana con más de 1.000 falleros censados, sorprende con una arriesgada y llamativa propuesta, batir el récord mundial de explosión de globos en una enorme globotá.

Dicho récord, que no se ha batido hasta ahora, se producirá el próximo 6 de marzo a las 16:45h en el Polideportivo Oliveral y contará con la presencia de familias de dicha falla, además de otros visitantes y curiosos.

Este año la falla contará con la colaboración de una marca arraigada a las tradiciones de Valencia como es batidos Choleck, que apuesta por esta atrevida iniciativa, uniendo fuerzas y haciendo historia para que cientos de espectadores, adultos y niños, puedan disfrutar de la explosión de 60.000 globos en este día de fiesta.

La rápida participación de los pequeños hace que en menos de 5 minutos los 60.000 globos exploten, creando una sensación sonora muy similar a una mascletá, garantizando la diversión tanto para los más pequeños como para el resto de asistentes.

La historia de esta hazaña se remonta a 2011 cuando se inició por primera vez con un objetivo de 10.000 globos y, según relata el organizador, el crecimiento fue exponencial pasando a 25.000, 30.000 e incluso 50.000 globos. Como ya es tradición en este evento, la falla cuenta con la participación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, quien con su corte de honor disfrutará de una comida junto a los socios de la falla.

Sobre batidos Choleck Choleck, productor lácteo originario de Valencia, cuenta con un nutrido surtido de batidos en diferentes formatos que se caracterizan por la intensidad de su sabor y calidad. Batidos Choleck se presenta en formato de botella de plástico de 1 litro, minibrick de 200ml o botellín de cristal de 200ml, muy común en la hostelería, con gran variedad de sabores en cada formato.

Los batidos son un producto lácteo compuesto mayoritariamente de leche que aporta los beneficios nutricionales de este alimento, especialmente calcio. Su atractivo sabor y valor nutricional los hace idóneos para ayudar a la necesaria ingesta de al menos 3 lácteos diarios en los más pequeños.



