Elegir el nombre del bebé una decisión crucial para los padres de todo el mundo, por nombresdepersona.com

viernes, 4 de marzo de 2022, 10:17 h (CET) Los antiguos romanos solían decir "Nomen presagio": en el nombre está el destino. Eso es algo que los futuros padres y madres de todo el mundo parecen pensar cuando se lanzan en la búsqueda de un nombre para su futuro bebé El nombre no sólo establece la identidad de una persona que, quiera o no, lo llevará toda la vida, sino que también puede llegar a intervenir en la formación de su carácter y cómo se relaciona con los demás y con el mundo. Así de importante puede llegar a ser la elección de un nombre de persona.

Para ayudar a los futuros padres a encontrar el nombre más adecuado para ese niño o niña que está por nacer, surgió hace unos meses un proyecto en el que se podían encontrar todos los nombres de persona del mundo, así como los datos de su incidencia y popularidad en los diferentes países del mundo.

El proyecto ha resultado ser útil para aquellos que viven en países hispanohablantes, que además también pueden encontrar en dicha web nombres que combinen entre sí, de modo que pueden encontrar hermosos nombres compuestos para sus futuras criaturas.

Sin embargo, al contar con nombres de todo el mundo, se vio la necesidad de ampliar el alcance de este proyecto para que padres y madres de otros países también pudiesen aprovechar esta base de datos internacional y permanentemente actualizada a la hora de escoger un nombre para sus bebés, es por ese motivo que actualmente además de la web nombresdepersona.com es posible encontrar también sus versiones en inglés: firstnam.es, francés: lesprenoms.eu, italiano: nomipropri.eu, portugués: nomesproprios.com, alemán: dervorname.com, polaco: nazwy.org, neerlandés: voornamen.eu y ruso: xn--80ajiqg.net.

De este modo se espera llegar a un gran número de padres y madres. Así mismo, se espera poder ampliar todavía más el proyecto para abarcar un número aún mayor de idiomas y permitir que más padres y madres encuentren un poco de ayuda en su titánica tarea de ofrecerle el mejor nombre a esa nueva personita que va a venir al mundo.

