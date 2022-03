Castilla-La Mancha celebra el 40 aniversario de su Estatuto de Autonomía con diversas actividades gratuitas Comunicae

jueves, 3 de marzo de 2022, 14:21 h (CET) El escape room ‘El Tesoro de Don Quijote’ inaugura en Ciudad Real las actividades culturales y de ocio del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que se cumple este año. De una forma divertida y gracias al ingenio de los participantes, podrán ir descubriendo algunas de las riquezas y tesoros de la región. El escape room será itinerante por las cinco provincias de Castilla-La Mancha hasta el mes de octubre La viceconsejera de Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ana Muñoz, ha inaugurado en Ciudad Real la primera de las 300 actividades culturales que se van a desarrollar con motivo de la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Se trata del escape room El Tesoro de Don Quijote que, de una forma divertida, muestra tanto la riqueza de la región como la gran evolución lograda a lo largo de los últimos 40 años.

En un acto en el que también han estado presentes miembros de la Diputación de Ciudad Real, Ayuntamiento de la ciudad y los responsables del espectáculo, también se ha puesto en valor el objetivo de estas actividades, que buscan llenar las calles y plazas de los municipios de toda la región con cultura y eventos de ocio, tanto para los castellano-manchegos como para los visitantes de toda España.

Un espectáculo único desde hoy y hasta el próximo sábado, 5 de marzo

El escape room El Tesoro de Don Quijote es un juego-espectáculo único en el que los intrépidos participantes tratarán de resolver distintas pruebas de estrategia y búsqueda para descifrar las pistas que les lleven a lograr las llaves e ir avanzando por el recorrido. Al final, en el último espacio, abrirán el arcón donde se encuentra el tesoro de Don Quijote, que no es otro que Castilla-La Mancha.

El espectáculo se ha instalado en la plaza de la Constitución de Ciudad Real, donde, hasta el próximo sábado 5 de marzo, recibirá la visita de grupos de escolares, asociaciones y ciudadanos de todo el país para redescubrir los verdaderos tesoros del patrimonio histórico, natural y literario con el que cuenta Castilla-La Mancha. El recorrido es de 50 minutos de duración y pueden participar un máximo de 10 personas por turno.

Entre semana, el horario será de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados será de 10.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas. El sábado concluirá la actividad en la capital de la provincia con un espectáculo teatral audio-visual con una duración de 20 minutos. Con un primer pase a las 21.15 horas y un segundo a las 22.00 horas.

Inscripción mediante llamada o WhatsApp al 686178377, o directamente en el stand de la actividad.

Cada semana hasta el mes de octubre se instalará en otras 30 localidades más de toda la región. Primero por varias de Ciudad Real, como Valdepeñas, Manzanares o Alcázar de San Juan, y después por municipios del resto de provincias. Para conocer todas las fechas, consultar https://www.40aniversarioclm.es/actividades/id6-escape-room-el-tesoro-de-don-quijote.html.

En la elaboración de este proyecto han participado más de 40 profesionales y en su puesta en escena participan 8 personas. Las instalaciones para desarrollarlo se han construido ‘ex profeso’, con una estructura de más de 35 metros de largo por 20 de ancho o la utilización de dos camiones de 12 metros de largo.

Acerca del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha

En agosto de 2022 se cumplen 40 años de la entrada en vigor de la Ley 9/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Hoy, cuarenta años después, Castilla-La Mancha afronta con ilusión un futuro cargado de retos con la fuerza que da el pasado compartido y los objetivos por conquistar. Una sociedad consolidada y unida, que cuatro décadas después, continúa la singladura emprendida en 1982 con la satisfacción de haber podido vivir el periodo más fructífero de su historia. Cuarenta años que pueden no ser nada en un devenir varias veces centenario, pero que conviene celebrar como se merecen, con la permanente reivindicación de una realidad gozosa y de amplio recorrido: Castilla-La Mancha.

Para conmemorarlo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha preparado más de 300 actividades culturales y de ocio que se van a desarrollar en las cinco provincias de la región con el fin de llevar el aniversario por todos los rincones y a todos los públicos, y que incluyen conciertos de música, carreras populares, exposiciones fotográficas, teatro, espectáculos de drones o jornadas gastronómicas, entre otros.

Web: www.40aniversarioclm.es

