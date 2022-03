Moradillo: Invertir en sofás de diseño es tendencia Comunicae

jueves, 3 de marzo de 2022, 13:05 h (CET) La exclusividad, diseño a medida y durabilidad de los sofás on demand se han impuesto como un valor al alza en la industria del mueble La demanda de sofás de diseño se ha incrementado en el último año en respuesta a la búsqueda de exclusividad, personalización y calidad de una generación de consumidores cada vez más exigentes, según informan desde Moradillo, uno de los principales fabricantes de sofás y productos tapizados en España distribuidos a nivel nacional e internacional.

Una de las claves de este fenómeno es el interés creciente por los productos de edición limitada. Los sofás a medida, a diferencia de aquellos fabricados en serie, disponen de un limitado número de unidades a la venta, siendo piezas únicas a nivel estético que elevan su valor con el paso del tiempo.

La búsqueda de exclusividad es otro dinamizador de la compra de sofás a medida. Cada modelo se concibe de acuerdo a los gustos y necesidades del cliente final y es resultado, por tanto, de la sinergia entre la creatividad de éste y la experiencia de los artesanos tapiceros.

Para el equipo de Moradillo, "el lujo es también personalización", que definen como la "adaptación a los gustos de nuestros clientes, hasta allí donde sea técnicamente concebible, para que cada uno disfrute del placer de definir por sí mismo qué es un sofá perfecto2.

Por lo general, aspectos como el tapizado, los materiales, los colores o la configuración de los elementos son adaptables a los requerimientos del consumidor y —en opinión de esta empresa madrileña— marcan "la personalidad de cada una de sus creaciones, para ser más exactos, porque cada pieza, detalle a detalle, es una creación de un cliente, hecha a su gusto y medida".

La escasa calidad y longevidad de los sofás masivamente producidos también es responsable de la creciente demanda de muebles de diseño, cuya fabricación se desarrolla mediante técnicas artesanales y pasa un mayor número de controles antes de su entrega al cliente, que de este modo invierte en productos para toda la vida, en lugar de en bienes fungibles.

Además, el precio no necesariamente se encarece al elegir mobiliario de diseño, pues esta creencia tan extendida en nuestra sociedad demuestra ser falsa. De hecho, los sofás on demand pueden ser igual o más económicos, dependiendo de sus especificaciones técnicas.

Por otra parte, Moradillo subraya que el interés hacia los muebles de diseño beneficia a los fabricantes y artesanos locales. "Al producir y consumir productos made in Spain conservamos y protegemos la producción en España", señalan, "lo que ayuda mantener y mejorar la economía local y por lo tanto fomentar muchos puestos de trabajo".

"Además se contribuye de igual forma al ahorro energético, ya que al tratarse de productos de proximidad estamos favoreciendo un consumo más sostenible porque minimizamos la huella de carbono que supone su transporte", concluyen desde Moradillo.

Acerca de Moradillo

Moradillo es una empresa madrileña especializada en la fabricación de sofás y productos tapizados desde su fundación en 1972. Su red de puntos de venta comprende las tiendas Moradillo Store repartidas entre Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Málaga, Mallorca, Zamora y Andorra, y 300 corners distribuidos a nivel nacional e internacional.

