Reparación de audífonos en toda España Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022, 10:12 h (CET)

Seguir unas pautas básicas para el mantenimiento de audífonos y evitar incómodos contratiempos alargando su vida útil es necesario cuando se emplean estos dispositivos electrónicos, ya que estos se utilizan un número muy elevado de horas al día.

Muchas veces aunque el mantenimiento de los audífonos sea correcto, los audífonos pueden sufrir averías, ya que están en contacto con la piel, sudor y cera y su uso suele ser de unas 14 horas al día los 365 días del año.

Al respecto, la reparación de audífonos requiere técnicos especializados como los de Clínica Coda, servicio que ofrecen en toda España.

¿Cuándo es necesario reparar un audífono y cómo evitar su daño? Cuando un audífono se estropea puede deberse a un daño en uno de sus componentes, uno de los casos más recurrentes por los que las personas solicitan el servicio técnico es que el audífono deja de amplificar, simplemente no funciona.

Otro motivo suele ser que el dispositivo se haya mojado o haya sufrido una caída o golpe por el cual no funcione correctamente o emita distorsión.

Asimismo, si el dispositivo ha sufrido daños en la carcasa, puede ser otra razón para llevarlo a reparar antes de que sufra daños internos y empeore.

Para evitar el deterioro del audífono, los pacientes deben impedir la exposición prolongada a la humedad.

La limpieza detallada de los aparatos es fundamental. Debido a que son dispositivos compactos, es fácil que el cerumen y otros desechos queden atrapados en pequeños agujeros y espacios. Por esta razón, es importante usar un pañuelo o paño limpio y seco para frotarlos.

Servicio de reparación y mantenimiento de audífonos Clínica Coda ofrece la reparación de todas las marcas de audífonos tanto si el audífono es nuevo como si tiene muchos años con una garantía integral de 3 meses.

Entre los beneficios que brinda la clínica se encuentra el traslado. El personal se ocupa de recoger el audífono a domicilio para llevarlo al laboratorio y examinarlo. En el laboratorio valorarán la reparación del audífono y pasarán un presupuesto gratuito y sin compromiso, que el paciente podrá aceptar, o no. Si el presupuesto es aprobado por el paciente, el equipo procede a reparar el dispositivo y lo entrega nuevamente en la dirección del domicilio.

Con más de 15 años de experiencia en el sector y un equipo profesional, Clínica Coda tiene cientos de pacientes satisfechos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.