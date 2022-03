Pedro Acosta: “No quiero ser solo campeón del mundo de Moto3, quiero aspirar a más”

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece a todos los aficionados al motociclismo una entrevista exclusiva con Pedro Acosta, actual campeón del mundo de Moto3, a las puertas de su debut en una nueva categoría, Moto2. El piloto de KTM se muestra ambicioso de cara al campeonato del mundo que arranca este fin de semana y tiene claro cuál es su objetivo: “No quiero ser solo campeón del mundo de Moto3, quiero aspirar a más. Este año va a ser igual de complicado que el anterior, ya sea luchando por el Mundial o no luchando. Vienen circuitos nuevos, me vienen situaciones nuevas, situaciones que por algunas razones yo no pueda controlar, como me pasó el año pasado. Entonces, creo que esto es seguir adaptándonos, que es lo importante”.





Para lograr ese objetivo, Acosta tiene claro que la fortaleza mental será una de las claves: “Al final, creo que hay que ser fuerte de mente. Yo vine aquí y no vine con ninguna meta de ‘tú vas a ser campeón del mundo, tú eres ‘rookie’ y vas a estar ahí’. Al final, yo hice lo que me salió en cada momento. Igual que fallé en algunas carreras, me salió bien en otras. Creo que eso me ha ayudado bastante a no ponerme etiquetas ni a tener ningún tipo de presión”.











Evolución física para un nuevo reto





El campeón del mundo más joven en la historia de Moto3 ha intentado mejorar su físico desde que finalizara el pasado Mundial, aumentando su masa muscular, un requisito que cree imprescindible para mejorar su rendimiento: “He cogido 5 kilos desde noviembre a aquí. Pero creo que era el cambio que el cuerpo me pedía, el cambio que el cuerpo necesitaba. Me siento bien, me siento ancho, igual que en noviembre me sentía un poco pequeño con la moto. Todavía me queda, pero me siento ya más grande que la moto”.

Adaptarse a su nueva moto es el primer desafío que tiene por delante para la primera carrera de este fin de semana: “Vienes con una moto que corre de verdad, que cuando se mueve, se mueve de verdad. Es una moto para hombres de verdad. No tengo ninguna presión este año, solo divertirme y al final, intentar que haya sido un buen año en progresión”.

Comparado con los mejores

Pedro Acosta sorprendió el año pasado y sigue sorprendiendo. Por eso, los mejores pilotos tienen palabras de elogio para él. El mejor ejemplo, el de Marc Márquez, que explica en DAZN el aspecto diferencial con el que cuenta Acosta: “El descaro, el puntillo ese un poquito ‘sinvergüenza’, lo necesitas y muchas veces va bien. Y este puntillo es el que te ayuda a destacar, a que la presión no te afecte tanto y a no estar tan pendiente de otras cosas”. Sobre las palabras de Marc Márquez, el piloto de KTM argumenta: “Te compro lo del descaro, eso te lo compro. Al final, no hay que dejarse ‘achantar’ por nada. Aquí no hay que cambiar nada, tienes que seguir siendo tú… No vengo a demostrar nada a nadie”.





Otros pilotos como Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Joan Mir y Remy Gardner, oexpilotos como Álex Crivillé aluden también a sus cualidades personales en este contenido exclusivo de DAZN. El actual campeón del mundo de MotoGP presiente que Acosta será piloto de la ‘categoría reina’ la próxima temporada: “Yo le espero el año que viene en MotoGP”. Un salto que Acosta aún ve lejano: “Por ahora, estamos centrados en este año, ya veremos qué pasa el año que viene. La idea sería estar en Moto2 el próximo año, esa es mi idea”.