Carnet moto A2 , los trucos para aprobar el examen Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 16:19 h (CET)

El objetivo fundamental de Autoescuela 2000 es facilitar a sus alumnos diversas herramientas y consejos para aprobar los exámenes de conducir. Con 11 sedes en la Comunidad de Madrid, este centro de enseñanza cuenta con más de 45 años de experiencia en la preparación teórico-práctica, de acuerdo con los contenidos de evaluación que aplica la Dirección General de Tráfico. El carnet moto A2, específico para vehículos de hasta 500 cc y una potencia máxima de 35 KW, es uno de los permisos más solicitados.

Clases teóricas online Clasificada como una de las autoescuelas con mayor porcentaje de aprobados en Madrid, Autoescuela 2000 ofrece la mejor calidad-precio. Facilita al alumno de moto, una formación teórica online, permitiéndole mayor comodidad a la hora de estudiar y evitando su desplazamiento. La autoescuela brinda la posibilidad de conectarse, desde cualquier dispositivo, es decir, móvil, ordenador o tableta a las clases en tiempo real, para poder resolver las dudas y asistir al teórico en directo.

A esta dinámica, se suma la formación práctica que, en el caso de las motos, las prácticas de maniobras se realizan en la pista oficial de exámenes de la DGT ubicada en Alcalá de Henares, mismo sitio donde la DGT realiza los exámenes, es decir, el alumno practicará donde luego se examina. El centro formativo cuenta con 14 vehículos dedicados a las prácticas para los diversos permisos de conducir motocicletas, como son los de tipo AM, A1, A2 y A. La instrucción práctica se ofrece totalmente personalizada, mediante un profesor dedicado a un alumno.

Organización y constancia en el estudio: lo más importante para superar el teórico El equipo de profesores de la Autoescuela 2000 recomienda a los aspirantes organizar sus horarios para poder realizar suficientes test y poder acudir a la formación teórica online. Ponerse a hacer test sin haber, al menos, leído previamente el libro es el mayor de los errores.

Es muy importante que el día del examen se acuda tranquilo, que se lea con detenimiento cada pregunta, con concentración, saltando las que planteen dudas y dejándolas para el final. También hay que tener cuidado con los casos que no se termine de leer una pregunta por dar por sabido lo que se pide, ya que, por ejemplo, una simple coma en el enunciado puede cambiar el sentido de la pregunta completamente.

Prueba de maniobras, practicar en la pista donde luego se examina es la clave del éxito Realizar las prácticas en el propio centro de exámenes de la DGT facilita, en gran medida, la superación de la prueba de maniobras, ya que el alumno se familiariza con los mismos elementos, inclinaciones y condiciones de la pista que tendrá el día que se examine. Asimismo, se puede hacer un breve repaso por las 2 partes del circuito de maniobras con unos pequeños consejos:

Maniobras lentas En las líneas paralelas, lo más importante es entrar con la moto recta y mantener la cabeza recta con la vista al horizonte para así poder mantener mejor el equilibrio. Cualquier manipulación de los mandos de la moto, variar bruscamente la velocidad o mover la cabeza perjudicará de manera importante el equilibrio.

En el zigzag de jalones lo más importante es abrirse lo máximo posible antes de cada uno de los jalones para así aprovechar mejor el radio de giro de la moto.

Maniobras rápidas Al principio de la prueba cronometrada (25 segundos), es decir, antes del slalom de conos y justo después del cambio de sentido (recta con aceleración) es donde se “ganan” segundos en esta prueba, por lo que el iniciar demasiado despacio la prueba o el no tener una buena aceleración en la recta puede hacer no cumplir los tiempos.

El cambio de sentido es donde lo importante es “no perder segundos”. El error más típico aquí es por querer apurar pegarse demasiado al cono y quedarse sin espacio suficiente penalizando el giro y al producirse esto perder mucho tiempo y velocidad.

Prueba de circulación, conocer la zona del examen es la clave fundamental Más del 70% de los alumnos que acuden a obtener el permiso de la clase A2 ya son poseedores del carnet de coche (permiso B) por lo que ya saben circular.

Por lo tanto, el común denominador para la mayoría de los alumnos/as que realizan la prueba es que necesitan, principalmente, reconocer las zonas por donde potencialmente les pueden llevar el día del examen.



