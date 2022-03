Detectives privados por bajas laborales fingidas, con Agencia Gran Vía Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 13:03 h (CET)

Las bajas fingidas que numerosas empresas sufren por parte de sus empleados son un problema más común de lo se podría pensar.

Son muchos los jefes que necesitan probar que la baja de sus empleados están siendo fingidas y representan una pérdida para sus negocios. Para ello, cuentan con el servicio de Agencia Gran Vía, detectives privados, que tienen más de 20 años de experiencia en el sector.

Gran cantidad de casos de bajas fraudulentas Las bajas fraudulentas son aquellas en las que el trabajador finge alguna dolencia o accidente, para no acudir a su puesto de trabajo y además recibir prestaciones por ello. Según la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDP), debido a la gran cantidad de bajas fraudulentas que existen en España, el 90% del trabajo que realizan los detectives privados está relacionado con investigar este tipo de problemas laborales. Para resolver estos conflictos, los investigadores privados de la Agencia Gran Vía, recogen todo el testimonio gráfico posible que ayude a demostrar la falsedad de dicha baja.

Este tipo de fraude puede repercutir en la economía de la empresa de forma negativa, ya que afecta el crecimiento empresarial, la organización y división de tareas, disminución de la producción e incluso puede afectar al clima laboral. Por ello, contratar detectives privados con amplia experiencia como los de la Agencia Gran Vía, ayudará a la empresa a librarse de seguir pagando algún tipo de prestación y podrá prescindir de los servicios de este trabajador.

Amplia experiencia y profesionalismo en el sector La agencia de detectives privados Gran Vía, trabaja desde 2004 en todas las ramas del derecho de manera discreta para obtener resultado garantizados con validez jurídica, con el fin de ayudar a las empresas a ganar una situación conflictiva como la de las bajas laborales fingidas, producida por empleados desleales que buscan sacar el máximo beneficio económico de estas situaciones.

Esta agencia de detectives privados ha trabajado para cientos de compañías en la resolución de sus problemas, no solo en España sino en distintos países, lo que demuestra su experiencia en el sector.

Sus servicios son totalmente discretos, para involucrar a la menor gente posible, evitando así que distintos departamentos de una empresa tengan conocimiento de la investigación, ya que esto podría causar un revuelo entre los empleados. La Agencia Gran Vía ha llevado a cabo cerca de 2.000 investigaciones, lo que ha hecho que sus investigadores conozcan las necesidades de sus clientes.

El tener un equipo de investigadores privados como los de la Agencia Gran Vía garantizará la calidad del trabajo para ayudar a la resolución de un caso de baja fingida.



