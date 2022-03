Es posible la simulación de la vigilancia específica de una marca Emprendedores de Hoy

Con la simulación de la vigilancia específica © de Heda se impide el registro no deseado de marcas posteriores que puedan manchar la buena imagen de una empresa. Con esta, se puede apreciar el alcance de la vigilancia específica de una marca, las ventajas frente a las vigilancias convencionales y los inconvenientes que resuelve.

La vigilancia específica © de Heda comienza por la confección de un listado que comprende todos los aspectos fonéticos, coyunturales, sinonímicos y de traducción a otros idiomas que puedan coincidir en la comparación de la marca vigilada, con cualquier marca posterior.

Sigue con el cruce informático diario de ese listado con todas las solicitudes de registro que se publican en los boletines de marcas de la OEPM y de la EUIPO y semanalmente en la gaceta de marcas internacionales de la WIPO, detectando todas las similitudes que puedan inducir al público a confusión.

En caso de detectar alguna de estas similitudes, Heda advierte de su existencia al titular de la marca vigilada, proponiendo la oposición a que se conceda ese registro de marca confundible, evitando así consecuencias no deseadas. Y puesto que la marca es un bien de naturaleza privada compete exclusivamente a su titular ejercer su derecho a la oposición. Que nadie piense que el Estado se va a oponer ni siquiera en el caso en que la nueva marca sea idéntica a la anterior.

Las grandes marcas son muy celosas a la hora de preservar su buena imagen, velando porque nadie se aproveche de su buena reputación en el mercado ganada sobre todo por su gran inversión en publicidad. Por ello, diseñan planes de vigilancia que, cruzando todos sus aspectos comparativos con toda solicitud de marca posterior, impiden el registro de marcas parecidas, oponiéndose a ellas en plazo y forma. Es lo mismo que hace Heda con la misma eficacia: cruza informáticamente a diario el plan específico previamente diseñado para cada marca vigilada con las solicitudes de registro que se publican en los boletines de marcas, sin que en dicho plan específico quede sin comparar ningún aspecto comparativo que se considere confundible.

Heda explota en exclusiva este plan específico de vigilancia de marcas © amparada por derechos de autor. Quienes deseen conocer más detalles pueden visitar su página web.

Se puede obtener la simulación de la vigilancia específica © de una marca. Para ello, se pueden comunicar sin compromiso los datos de la marca a aherrera@hedapatentes.com y se enviará dicha simulación en breve sin coste alguno confidencialmente al correo electrónico.

El precio del servicio de vigilancia específica © de Heda es de 120 euros pagaderos por una sola vez y 24 euros anuales a partir del segundo aniversario, mientras no se dé de baja. Para suscribirse al servicio de esta vigilancia se debe solicitar la hoja de encargo que se remitirá por correo electrónico. Adicionalmente, se podrá insertar la marca sin coste alguno en la lista de MARCAS VIGILADAS de la web de Heda junto con un eslogan publicitario y enlace a su propia página web.



