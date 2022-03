Las 5 máquinas para limpiar el hogar de forma sostenible

A la hora de realizar la limpieza en el hogar, se utilizan una gran cantidad de productos químicos que cada vez son más contaminantes para el medioambiente y provocan un uso excesivo de los recursos como el agua y la electricidad.

Basándose en esta problemática, la empresa líder en fabricación de equipos eléctricos para la limpieza KÄRCHER ha desarrollado productos sostenibles, pensados para mejorar la limpieza de los hogares.

Los productos KÄRCHER garantizan una limpieza sostenible Los estudios realizados a lo largo de los años en torno a la limpieza del hogar demuestran que los productos químicos que se suelen utilizar cuando se limpia el hogar son causantes de la emisión de sustancias contaminantes y nocivas que dañan el medioambiente. Este es el motivo por el que KÄRCHER pone su énfasis en fabricar productos eficientes y amigables con el medioambiente, como nueva opción en el mercado de la limpieza.

5 máquinas que garantizan una limpieza sostenible Los modelos de fabricación de productos de limpieza sostenibles y energéticamente eficientes están hechos específicamente para conseguir una limpieza más eficaz, pero también para lograr reducir el uso de productos químicos, agua y electricidad.

Uno de estos equipos de limpieza son las limpiadoras a vapor. Están diseñadas para eliminar el 99,99 % de las bacterias en todas las superficies del hogar. Permiten adaptar la intensidad de limpieza en función del grado de suciedad y no requieren del uso de productos químicos.

Por otro lado, están las fregonas eléctricas sin cable. Estos equipos representan la revolución en la limpieza de los suelos del hogar. Independientemente del tipo de suelo que se tenga, con ellas se consigue una limpieza radiante, efectiva, rápida y muy higiénica. Al disponer de dos depósitos de agua, en todo momento se está limpiando con agua limpia. Esta revolucionaria máquina reúne todas las funciones que necesitan los suelos más difíciles de mantener. Con ella, se puede eliminar el polvo, las migas pequeñas y los pelos de las mascotas, mientras se friega el suelo al mismo tiempo. Permite un ahorro del 90 % de agua que generalmente se utiliza para esta labor con una fregona tradicional.

De igual forma, la aspiradora para suciedad seca y líquida de KÄRCHER se convierte en una aliada esencial para hogares con niños y mascotas, ya que permite aspirar la suciedad seca, pero también todo tipo de suciedad líquida. Gracias a su diseño ergonómico y sus múltiples usos, ofrece un trabajo cómodo, rápido y muy eficiente.

Las aspiradoras sin cable ni bolsa también son ideales para una limpieza cómoda y versátil. Las aspiradoras de esta gama permiten llegar a los lugares donde un aspirador normal no llega. Al no tener que depender de un cable, se logra una movilidad máxima. Equipos fiables para suelos duros y alfombras, que aportan una hora completa de limpieza sin interrupción. Además, al no tener que cambiar bolsas, el usuario no entra en contacto con la suciedad, lo que permite una máxima higiene.

Por último, está la lava-aspiradora, diseñada para la limpieza en profundidad de los textiles,como alfombras y muebles. Es un producto eficiente que implementa las últimas tecnologías en la limpieza de superficies textiles, ofreciendo unos resultados de limpieza extraordinarios.

Los equipos de limpieza de fabricación KÄRCHER están diseñados para mejorar la vida de sus clientes, pero, además, reducen la contaminación que ejercen los productos químicos. Por otro lado, la compañía se ha inclinado por el desarrollo empresarial sostenible, utilizando materias primas reciclables que respetan el medio ambiente en la fabricación de sus productos y reduciendo el uso del plástico. De esta forma, la marca crea una cadena integral de suministros y productos finales cada vez más sostenible.