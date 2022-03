Detección de fugas de agua con cámara termográfica de la mano de Telefuga Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 10:50 h (CET)

Lidiar con una fuga de agua en el hogar, lugar de trabajo e incluso en la comunidad resulta una situación incómoda. Además de incrementar el coste del servicio, existe posibilidad de inundación y de que tengan lugar daños de infraestructura que conlleven reparaciones de alto coste.

Ante este tipo de eventualidades, es importante conocer las diferentes causas así como contar con profesionales que puedan aportar una solución inmediata. En España, una empresa especializada es Telefuga, que sin romper ni generar daños, localiza el problema con una precisión superior al 98%, utilizando tecnología avanzada en detectores de fugas de agua.

Un servicio con tecnología avanzada Aunque durante mucho tiempo han dado solución, las metodologías convencionales para la detección de fugas no forman parte de las dinámicas de trabajo con Telefuga porque generan daños que incurren en reparaciones de alto coste. Así, dentro de las tecnologías que forman parte de sus soluciones destacan la detección de fugas de agua con geófonos, gas traza, correladores y cámaras térmicas.

Tienen el equipamiento para detección de fugas de toda índole tanto en el interior como en exteriores ofreciendo la garantía de un servicio que no producirá gastos inmensurables. Con estos mecanismos, la localización del problema es directa al punto exacto y se realiza sobre cualquier superficie. La detección de fugas de agua con cámara termográfica permite encontrar el daño a través de la temperatura producida por la avería. Estas cámaras permiten realizar una radiografía del lugar y, a partir de la colorización en la pantalla, muestran las áreas afectadas.

Localización de daños en áreas complejas Una de las áreas más complejas para detectar son las tuberías en áreas enterradas y arquetas ocultas. Ante esas situaciones, la detección se realiza por medio de un trazador que sirve para encontrar su ubicación. El artefacto genera un conjunto de señales que permitirá dar con el problema o daño, a pesar de la profundidad del conducto. Asimismo la inspección se realiza con herramientas y maquinarias que permiten la precisión, únicamente manejada por profesionales del sector.

Otro de los mecanismos utilizados es por un correlador, sistema que, a través del ruido producido por el agua, ubica la avería. Para esta solución es necesario considerar aspectos importantes como el diámetro, material y longitud de la tubería. Asimismo, por medio de la ubicación de los micrófonos receptores de las ondas, se detecta donde se encuentra la fuga.

Dar solución a fugas de agua sin producir daños de envergadura solo se logra a través de profesionales y una empresa como Telefuga, especializada en el sector.



