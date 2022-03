Freshly Cosmetics rediseña su sistema de pago con Checkout.com Comunicae

miércoles, 2 de marzo de 2022, 13:51 h (CET) La compañía mejora del 89% al 98,5% su tasa de aceptación de pagos gracias a la tecnología de Checkout.com. La mejora en la gestión de pagos es clave en la estrategia de internacionalización de la firma española de cosmética, que tiene en el mercado local su mayor fuente de ingresos, pero que ya está presente en otros países de Europa y Asia Checkout.com, el proveedor líder de soluciones de pagos integrados ‘Connected Payments™’, ha anunciado hoy que Freshly Cosmetics, la compañía especializada en cosmética natural, saludable y sostenible ha rediseñado su sistema de pagos con la plataforma unificada de pagos de Checkout.com. Con el cambio, la firma española ha conseguido elevar hasta el 98,5% su tasa de aceptación de pagos (ventas), frente al 89% que conseguía con su proveedor anterior.

Si hay un día en el calendario que tiene especial importancia para Freshly Cosmetics, y para cualquier retailer, es el Black Friday. Dada su repercusión en las ventas, no es el mejor momento para modificar el sistema de pago de una empresa. Sin embargo, gracias a su espíritu innovador, decidió apostar por cambiar todo su sistema de procesamiento de pagos y confiarlo a Checkout.com. El proceso puso colofón a un trabajo de auditoría previa en la que se identificaron oportunidades de optimización que pudiesen ayudar a Freshly Cosmetics a aumentar sus transacciones durante la mayor temporada de ventas del año.

“Conseguir un aumento tan grande de las ventas en un espacio de tiempo tan corto es extraordinario y un testimonio del valor de la tecnología y de los profesionales de Checkout.com”, comenta Miquel Antolín Civil, cofundador y CEO de Freshly Cosmetics. “No hay ninguna otra iniciativa de ventas, marketing u operativa que pueda tener un impacto tan significativo e inmediato en nuestra cuenta de resultados”.

Objetivo: optimizar la tasa de autorización

Al registrar un aumento significativo de las ventas en el periodo previo al Black Friday, Freshly Cosmetics decidió que la mayor prioridad era la optimización de la tasa de autorización, ya que la temporada alta era un momento crítico para su negocio y pretendían lograr un rendimiento óptimo de los pagos.

La estrategia diseñada por Checkout.com ha conseguido optimizar el proceso de reintento de pago de Freshly Cosmetics y ajustar las transacciones que pasaban por el protocolo 3DS. Con esto, la firma cosmética ha podido aprovechar las ventajas de seguridad de la autenticación fuerte de clientes y crear una experiencia de pago sin fricciones para los Freshly Fans. Además, el acuerdo con Checkout.com ha facilitado a la start up una reducción de pagos fraudulentos y, al mismo tiempo, la ha dotado de toda la información necesaria para reclamarlos en caso de impago.

“Con Checkout.com, nuestra tasa de aceptación aumentó inmediatamente hasta el 90-92%, mientras que la del otro proveedor era inferior. Era obvio que debíamos trasladar más volumen a Checkout.com. Luego vimos que nuestra tasa de autorización aumentaba aún más, así que trasladamos todo nuestro volumen a Checkout.com justo antes del Black Friday", destaca Antolín.

Jonathan G. Rambal, General Manager de Checkout.com para el Sur Europa, añade: “Hemos trabajado diseñando una estrategia adhoc para Freshly Cosmetics, logrando, gracias a nuestro equipo, conocimiento y nuestra tecnología diferencial, que su tasa de aceptación alcance casi el 100%. Estamos felices de trabajar con clientes tan innovadores y valientes como Freshly Cosmetics, que no han dudado en seguir nuestras recomendaciones y ahora recogen los frutos”.

