GeoPost/DPDgroup supera los 1.000 M€ de facturación en España a través de SEUR y TIPSA

miércoles, 2 de marzo de 2022, 13:43 h (CET) SEUR consolida su crecimiento con una facturación de 875 millones de euros en 2021, +5% vs 2020, y un aumento del 45% en los envíos en comparación a 2019. TIPSA continúa con la tendencia de los últimos años de crecimiento de doble dígito, un 12% en 2021 Geopost/DPDgroup ha alcanzado en España una facturación de 1.036 millones de euros, donde opera bajo las marcas SEUR y TIPSA, manteniendo así su posicionamiento de liderazgo. En total, Geopost/DPDgroup entregó en España 156 millones de paquetes, lo que supone una media diaria de 625.000.

“Este año tan especial, en el que celebramos nuestro 80 aniversario, los resultados del último ejercicio nos permiten afirmar que 2021 ha sido el año de recuperación en cuanto a los volúmenes B2B tras el retroceso de 2020 por el parón económico debido a las diferentes restricciones decretadas. En cuanto a los volúmenes B2C, hemos consolidado el crecimiento de los últimos años, por el ecommerce, que ya experimentó una gran aceleración debido a los cambios de hábitos de consumo durante la pandemia y que se han mantenido en 2021. Esto se ha traducido en un aumento del 45% en los envíos realizados frente al periodo pre pandemia”, explica Alberto Navarro, Consejero Delegado de GeoPost/DPDgroup España.

SEUR se consolida como líder en servicios ecommerce

La compañía cerró 2021 con una facturación de 875 millones de euros, habiendo realizado 105 millones de envíos, y registrando un incremento del 5% frente al año anterior. La facturación en ecommerce alcanzó los 400 millones de euros en este segmento. Las ventas internacionales supusieron el 32% de los ingresos de la compañía, alcanzando los 275 millones de euros. Destaca también el auge de su servicio SEUR frío, con un crecimiento del 34% respecto a 2020 derivado de la subida exponencial de la venta online de productos frescos y alimentación.

La compañía ha seguido desarrollando servicios enfocados a ofrecer la mayor flexibilidad y personalización posible a sus consumidores, algo que ha llevado al crecimiento de las soluciones out of home, que, además favorecen la sostenibilidad, como la red Pickup de SEUR, que supera ya las 3.000 tiendas de conveniencia y lockers, un 30% más que en 2020. Una solución que permite al comprador online elegir dónde recibir sus envíos con una amplia libertad de horarios que incluye, en la mayoría de los casos, los fines de semana y donde se realizaron cinco millones de entregas durante 2021. La apuesta por la red Pickup se enmarca en la estrategia de sostenibilidad del Grupo, ya que reduce en un 63% las emisiones de CO2 asociadas a la última milla.

“Los resultados del último ejercicio consolidan el crecimiento sostenido que llevamos registrando desde hace años. De cara al futuro, seguimos con nuestro plan de inversiones de 250 millones de euros hasta 2025, a través del cual seguiremos ampliando nuestra red de infraestructuras, así como para abordar un cambio progresivo hacia una flota sostenible que, a día de hoy, supone ya el 10% del total. Nuestro objetivo es lograr un reparto 100% sostenible en el centro de 20 ciudades españolas para 2025 y reducir en un 20% las emisiones de CO2 en nuestros envíos en todo el territorio nacional. La implantación de este programa reducirá en un 51% las emisiones de CO₂ en estas ciudades y tendrá un impacto directo en 10 millones de habitantes de toda España.”, explica Alberto Navarro.

TIPSA crece un 12% en 2021, consolidándose como un referente en servicios de valor añadido para el sector salud

TIPSA facturó el año pasado 161 millones de euros, marcando un crecimiento de un 12% en 2021, unas cifras que suponen un hito desde su creación en el año 2000. Gracias a su nuevo HUB Central en Madrid y a su red logística, en 2021 TIPSA transportó 30 millones de paquetes.

Los servicios de valor añadido, y en concreto el transporte a temperatura controlada, han sido claves en los resultados de TIPSA, que se ha convertido en la empresa de transporte de referencia para los sectores farmacéutico, laboratorios y dental con su división TIPSA FARMA. La compañía fue uno de los principales actores en el transporte de las primeras remesas de tres de las cuatro vacunas contra el coronavirus que se han distribuido en nuestro país.

“El 2021 ha sido un gran año para TIPSA, marcado por las complicaciones, pero también por las oportunidades derivadas de la pandemia, que nos han permitido consolidarnos como referente en transporte para el sector sanitario. La integración con GeoPost/DPDgroup también nos ha reportado grandes oportunidades de negocio y ha permitido a TIPSA expandirse en el mercado internacional y hacer uso de la red de puntos de recogida Pickup” afirma María Luisa Camacho, Consejera Delegada de TIPSA.

El compromiso por la sostenibilidad promovido por GePost/DPDgroup es también parte ya de TIPSA, que en 2021 puso en marcha ECOTIPSA, un programa de cuidado del medioambiente con el que pretende reducir, paulatinamente, el impacto de su huella de carbono. De cara al 2022, TIPSA ha anunciado su intención de seguir consolidándose en los mercados estratégicos de la salud, ecommerce e internacional, a la par que seguirá avanzando en las políticas medioambientales y de responsabilidad social corporativa.

Resultados GeoPost/DPDgroup

A nivel de Grupo, GeoPost/DPDgroup registra unos resultados récord, con un aumento de facturación del 14,8%, alcanzando los 14.700 millones de euros, más de 2.000 millones de paquetes entregados en todo el mundo (8,4 millones de paquetes al día), y un beneficio operativo superior a 1.000 millones de euros por primera vez en su historia, un 25% más que en 2020. En un entorno todavía afectado por la crisis sanitaria mundial, que provocó un crecimiento exponencial del comercio electrónico, GeoPost/DPDgroup respondió satisfactoriamente a este repunte de la actividad económica en todo el mundo.

En 2021, la compañía puso en marcha su plan estratégico "Together & Beyond", con el objetivo de convertir a GeoPost/DPDgroup en la referencia internacional en materia de entrega sostenible y en el principal facilitador de la aceleración del comercio electrónico.

