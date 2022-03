MWSConnect conecta su ERP con marketplace Mirakl Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 13:26 h (CET)

Una tienda de comercio o e-commerce es un software que facilita a empresas y personas comprar y vender productos online. Con el paso de los años, estas plataformas han pasado de funcionar de forma independiente a existir marketplaces como Amazon, BuleVIP, Unilae, PCComponentes, Sprinter, Decathlon, entre otros. Hoy en día, existe una herramienta capaz de conectar y sincronizar un ERP con cada uno de estos marketplaces, incluyendo las plataformas creadas por Mirakl. Esta herramienta se llama MWSConnect.

Gestionar pedidos de forma eficiente en plataformas Mirakl Si recibe cientos de pedidos diarios a través de Marketplace Mirakl, MWSConnect le permite a las personas gestionar sus pedidos de forma eficaz a la vez. Mirakl es reconocido en España y a nivel mundial por ofrecer el diseño y desarrollo rápido de cualquier e-commerce. Este programa de gestión de MWS Connect es de gran utilidad para quienes buscan cambiar precios, stocks, artículos, documentos, ofertas e incluso realizar un seguimiento óptimo de sus marketplaces. A su vez, permite la combinación y creación de ficheros CSV para terceros, conexión con Facebook, consumo de servicios web para conectividad, etc. Entre las plataformas Mirakl de mayor reconocimiento en España que pueden ser gestionadas con este MWSConnect se pueden encontrar El Corte Inglés, Venca, Carrefour, PCComponentes, Worten, etc.

¿Qué es un ERP y por qué escoger a MWS Connect? Un ERP o sistema de planificación de recursos empresariales es un software que ayuda a las compañías a realizar sus operaciones de forma rápida, eficaz y segura. Algunas de estas operaciones están relacionadas con planificación empresarial, contabilidad, inventario, recursos humanos, ingeniería, ventas, entrega y distribución de productos, etc. El trabajo de MWSConnect es crear una conexión entre los ERP y los marketplaces o aquellas tiendas virtuales creadas con PrestaShop, etc. La ventaja de este programa es que la empresa ofrece a sus usuarios una prueba gratuita de hasta 15 días. Esto con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente antes de la compra y de ofrecerle seguridad de elegir un sistema que pueda cumplir con sus expectativas. Además de esto, MWS Connect permite cambiar precios, pedidos y stock sin que sea obligatoria la actualización en tiempo real. Esto significa que el usuario podrá realizar cada una de las modificaciones que considere necesarias y sincronizar los datos con su marketplace cuando lo desee.

MWS Connect es un ERP que permite a las personas conectar, sincronizar y vender de forma eficiente en marketplaces creados con Mirakl. Este programa de gestión fue diseñado por profesionales informáticos y expertos en comercio electrónico, quienes añadieron configuraciones avanzadas.



