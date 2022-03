Cómo paliar con las consecuencias del aumento del precio de la electricidad, por Ingeniería MASRED Emprendedores de Hoy

Durante los últimos años, los ciudadanos españoles han sido testigos del constante aumento en el precio de la electricidad, afectando las facturas de la luz de los consumidores. Más recientemente, el incremento se ha acentuado y de acuerdo con especialistas esto se debe a dos factores principales: el aumento de precio de los derechos de emisión de CO₂ en el mercado europeo y también del gas, como consecuencia de la escasez de este recurso en todo el mundo.

Para hacer frente a esta problemática, Ingeniería MASRED destaca en Valencia e Islas Baleares por ser una de las empresas pioneras en la instalación de placas solares para la producción de energía renovable, una alternativa que permite ahorrar hasta un 70 % en la factura de la luz, al mismo tiempo que hacen a la comunidad parte de la transformación energética y contribuyen con la construcción de un mundo mejor.

El efecto de la subida de la luz en los consumidores según su comercializadora En España, las comercializadoras suelen establecer en los contratos tarifas de luz con precio indexado o precio fijo. En el caso de la primera, el importe a pagar cambia cada hora del día y es diferente todos los días, mientras que en la segunda el precio de la luz es igual las 24 horas del día y no varía durante un año.

Una ventaja que aprovechan los clientes con precios indexados son las variaciones en el mercado. Por ejemplo, si el precio de la luz fluctúa a la baja, incide en su factura y pueden ahorrar hasta un 20 % en el consumo de energía. Sin embargo, la volatilidad del mercado energético también puede representar una desventaja en momentos en los que la luz aumenta considerablemente.

Por el contrario, quienes cuentan con un contrato de precio fijo no se ven afectados por las variaciones. En este sentido, la subida de precio de la luz impacta con mayor repercusión en los consumidores que tienen contratada una tarifa indexada, al encontrarse más expuestos a las condiciones del mercado eléctrico.

El autoconsumo, clave para el ahorro energético En ciudades como Valencia e Islas Baleares, la instalación de placas solares ha comenzado a ganar popularidad entre las comunidades no solo por los beneficios que supone en el ahorro energético, también por la reducción de precios en los trámites necesarios para llevar a cabo el proyecto, con el objetivo de convertir el autoconsumo en un proceso sencillo.

En este aspecto, Ingeniería MASRED se encarga de hacer un acompañamiento completo en todas las fases del proyecto, desde la asesoría para la solicitud de subvenciones, hasta las instalaciones fotovoltaicas aisladas y totalmente autosuficientes.



