Palex lanza la primera web en español dedicada exclusivamente al temblor esencial

martes, 1 de marzo de 2022, 10:59 h (CET) El sitio web tembloresencial.es cuenta con el aval de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y es una de las acciones con las que Palex se suma al mes para la concienciación sobre el temblor esencial declarado por la Fundación Internacional del Temblor Esencial (IETF) El temblor esencial es uno de los trastornos del movimiento neurológico más comunes, pero también más desconocido. Solo en España afecta a más de 600.000 personas y a pesar de ser el trastorno del movimiento más común, aún hay muchas personas que lo sufren sin diagnosticar, bien porque sus síntomas son leves, bien porque no le dan importancia y no consultan con su médico. Para dar a conocer esta dolencia y contribuir a distribuir este infra diagnóstico Palex ha lanzado, coincidiendo con el mes para la concienciación sobre el temblor esencial, la primera página web en español dedicada exclusivamente al temblor esencial.

En esta página web, avalada por la Sociedad Española de Neurología, afectados, pacientes y familiares encontrarán información médica fiable sobre este trastorno del movimiento: que es el temblor esencial, cuáles son sus causas y sus síntomas, cómo se realiza el diagnóstico, los tratamientos disponibles y consejos para hacer más fácil la vida de las personas afectadas. La web también incluye el testimonio de Ireneo Villanueva un paciente afectado de temblor esencial.

El temblor esencial provoca temblores involuntarios normalmente en las manos, pero también puede comprometer la cabeza, la voz y las piernas. Se trata de una enfermedad que puede alterar de forma significativa la vida de las personas ya que, a menudo, pierden la capacidad para realizar tareas simples como vestirse, comer, conducir o ir al trabajo, generando una gran dependencia en los pacientes que lo sufren.

Una comunicación anormal entre determinadas áreas del cerebro

El temblor esencial es el resultado de una comunicación anormal entre determinadas áreas del cerebro que impide el correcto control de los movimientos musculares. La causa del temblor esencial es desconocida, pero existe evidencia de que en el caso de algunas personas el trastorno es genético. Sin embargo, las personas sin antecedentes familiares de temblor también pueden desarrollarlo. A menudo, esta dolencia se confunde con el temblor dominante de Parkinson, aunque se estima que el temblor esencial es de 8 a 10 veces más común.

Esta enfermedad, para la cual todavía no hay cura, se trata en la actualidad con fármacos, mediante terapia de estimulación profunda y, recientemente, con ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Esta innovadora tecnología, que elimina el temblor esencial sin incisiones quirúrgicas, sin hospitalización, sin dolor y con resultados permanentes e inmediatos, ya está disponible en tres hospitales de la sanidad pública española: el CHUS de Santiago de Compostela, el Hospital San Carlos de Madrid y, muy pronto, en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Sobre Palex

Palex Medical es el proveedor de referencia de soluciones avanzadas para los profesionales de la salud en el ámbito hospitalario y en laboratorio e investigación. Fundada en 1995, con clara vocación innovadora, es líder en el suministro de equipamientos para el sector hospitalario en España y Portugal. Con sede central en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y participación de Fremman (2021), cuenta con una plantilla de más de 600 personas. Su objetivo es proporcionar a los profesionales sanitarios las herramientas más vanguardistas e innovadoras del mercado para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible y proporcionar así a los pacientes el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento.

