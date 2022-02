Psicolegalmente explica cómo se analiza el impacto psicológico Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 13:45 h (CET)

El peritaje psicológico figura como un aspecto esencial en la administración de justicia. Esto se debe a que la evaluación psicológica y el informe que posteriormente entregan los profesionales en esta área permite esclarecer las dudas que surgen acerca de un proceso judicial en el Tribunal. Por lo tanto, puede resultar un elemento fundamental que lleve a una resolución adecuada del caso.

En este contexto, la psicóloga perito Sonia Rodríguez, directora de Psicolegalmente, habla del proceso para realizar un informe psicológico pericial en los procesos judiciales. Según ella, “el objetivo del informe es aportar las especificaciones técnicas necesarias para comprender un caso y orientar al Tribunal para que tome una decisión de la manera más clara posible”.

El funcionamiento del peritaje psicológico En líneas generales, la psicología forense es un área de la psicología enfocada, principalmente, en materia judicial. En este sentido, un profesional se encarga de analizar la conducta de un individuo, estudiando para ello sus procesos mentales y cómo estos han podido influir en el hecho legal en cuestión. Esto permite comprender el comportamiento de un sujeto involucrado en el proceso judicial.

Bajo esta perspectiva, el desempeño del psicólogo forense se centra en realizar un análisis psicológico de las personas involucradas, mediante una extensa recopilación de datos, generalmente a partir de entrevistas psicológicas y pruebas psicométricas. Tras el examen e integración de la información, el psicólogo posteriormente presenta un informe donde expone el análisis realizado y las conclusiones obtenidas. Este ayudará a disipar la dudas que tanto jueces como abogados puedan tener acerca del comportamiento de la persona evaluada.

“El uso más conocido de un peritaje psicológico es en derecho penal, pero el informe pericial puede ser solicitado en casos relacionados con el derecho laboral, civil, o de familia”, afirma Rodríguez.

No siempre es viable realizar el informe, y hay que hacerlo bien Desde Psicolegalmente, Sonia Rodríguez y su equipo son psicólogas perito colegiadas cuyo objetivo es aportar sus conocimientos en la resolución de procesos judiciales de forma transparente y profesional.

Afirman que cualquier especialista en este ámbito debería proporcionar atención personalizada, evaluando de manera exhaustiva cada caso. “Es importante analizar la viabilidad del informe antes de comprometerse a realizarlo, no se puede realizar en todos los casos”, afirma la experta. Además de las entrevistas, también se deben de utilizar pruebas psicométricas, ya que son las que garantizan que las conclusiones se basan en resultados empíricos.

Las entrevistas son realizadas en privado y ofreciendo las mayores comodidades al entrevistado con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información útil para el caso. Una vez recabados estos datos, se procede a redactar el informe que después las profesionales entregarán ante el organismo de justicia pertinente.

Ubicada en Madrid, Psicolegalmente se ha consolidado como una de las agencias más destacadas en materia de psicología forense por ofrecer una atención integral, profesional y responsable en cada uno de los casos.



