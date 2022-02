​Ethereum, ventajas y características de la popular criptomoneda en un casino online La seguridad de esta moneda digital es una de las grandes ventajas de su uso en lugares de juego en línea Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 28 de febrero de 2022, 17:43 h (CET) El mundo de las criptomonedas es un universo cada vez menos lejano para el ciudadano de a pie. El uso de las monedas digitales es más habitual de lo que podemos pensar. En muy poco tiempo, se han convertido en una opción que está ganando terreno a gran velocidad. El llamado dinero del futuro ya es una cuestión del presente.



Este dinero digital, no físico, permanece y se intercambia en la red como un dato electrónico, sin depender de bancos centrales ni de gobiernos. Aunque la primera criptomoneda fue Bitcoin, actualmente existe una gran variedad de monedas digitales que cuentan con características propias y diferenciadoras. Entre ellas se encuentra Ethereum, que se ha posicionado en los últimos tiempos como la segunda moneda digital del mercado.

En realidad, técnicamente, Ethereum no es una criptomoneda, sino una plataforma con su propio dinero llamado Ether, la denominación que habitualmente se utiliza para el pago en la red. Igual que otras monedas digitales, funciona con la tecnología de cadena de bloques -blockchain en inglés-. Se calcula que, actualmente, hay más de cien millones de Ether en circulación, especialmente en el ámbito de los juegos de azar en línea, donde es un método de pago muy popular. Un buen ejemplo es su utilización en los casinos online.

Los casinos con Ethereum funcionan con los mismos principios que los sitios de juegos que actúan exclusivamente con Bitcoin. En la actualidad, Ethereum es una de las criptomonedas más populares y se caracteriza por su sostenibilidad y por su capacidad de adaptación a los cambios del mercado. Es un recurso muy viable y los jugadores se pueden beneficiar de los importantes bonos de un casino Ethereum. Los mejores casinos no solo ofrecen un bono de bienvenida al nuevo cliente, sino que también ofrecen especiales condiciones de bono y requisitos de facturación fáciles de cumplir.

La seguridad de esta criptomoneda es una de las grandes ventajas de su uso en casinos online. Al estar basada en la cadena de bloques está protegida contra la manipulación. Además, al jugar con Ethereum en un casino en línea no implica ni costes ni comisiones. Depositar y retirar en la criptomoneda es gratuito. Además, las ganancias conseguidas con Ethereum se pagan de forma rápida y sin problemas, siendo transferidas al monedero digital del ganador.

La oferta de sitios de casino de Ethereum es muy amplia. Básicamente, se trata de casinos que no solo toman Ether como un método de pago popular, sino que también han desarrollado su experiencia de juego en la red Ethereum. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.