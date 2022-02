Paneles sándwich CALIPLAC para cubiertas Emprendedores de Hoy

Los paneles sándwich CALIPLAC ofrecen múltiples soluciones para la construcción de todo tipo de viviendas. Cuentan con ventajas funcionales al tiempo que resultan atractivos, desde el punto de vista estético.

En este sentido, un panel sándwich ofrece diferentes opciones de acabado en materiales y colores, lo que le permite adaptarse a distintos estilos y necesidades arquitectónicas.

En España,CALIPLAC es la empresa referente en la fabricación y comercialización de paneles sándwich de madera que son utilizados para realizar todo tipo de cerramientos en cubiertas, entreplantas, tabiques y trasdosados. En particular, los paneles para la construcción de cubiertas aligeradas se utilizan tanto para la construcción tradicional de tejados de obra nueva como para la rehabilitación de edificios.

Ventajas de los paneles para cubiertas de CALIPLAC CALIPLAC apuesta por el futuro y la innovación en toda su gama de paneles para cubierta, diseñados para cerramientos o para ser utilizados como paramento vertical. Estos productos tienen una composición multicapa especial, que garantiza el mejor aislamiento y excelentes acabados de gran eficacia.

Por su ligereza, la aplicación en obra es sumamente rápida, ya sea en cubiertas planas o inclinadas, por lo que se reducen los tiempos de finalización, con un ahorro considerable en los proyectos de construcción. En comparación con los materiales tradicionales, también presentan una mayor eficacia de aislamiento térmico y acústico y una mejor resistencia a la humedad y el fuego.

Los paneles sándwich CALIPLAC para cubiertas aligeradas cumplen con las normas de seguridad y calidad exigidas por las disposiciones europeas.

Su colocación en obra es sencilla y ágil. Se apoyan sobre estructuras de madera o metálicas, alternando las juntas trasversales y apoyando el panel, como mínimo, sobre tres puntos. La unión entre los paneles se hace por sistema machihembrado, evitando puentes térmicos. Se comienza siempre desde la parte inferior de la cubierta, progresando hacia la cumbrera.

Paneles sándwich con distintos tipos de acabados Todos los paneles sándwich para cubiertas CALIPLAC están compuestos por tres capas. Una cara exterior de tablero aglomerado hidrófugo, OSB, fenólico. En su interior, un núcleo aislante de Poliestireno Extruido (XPS), que es lo que garantiza la capacidad de aislamiento térmico y acústico. Finalmente, una cara vista interior con amplia variedad de acabados y que ofrece múltiples posibilidades decorativas.

Uno de los acabados más demandados es el friso de abeto. Este tipo de acabado se fabrica con distintas opciones de color y barniz: castaño, roble francés, nogal, blanco decapé o azul turquesa, entre otros.

Otra variante estética es la del acabado en contrachapado fenólico que a su vez ofrece variantes de terminación en okume, pino y roble. Las opciones no terminan aquí, ya que también es posible utilizar paneles con acabados en virutas orientadas, cemento madera o cartón yeso. Por último, la variante Heraklith, de virutas de madera ligadas con magnesita es la recomendada para proyectos ecológicos de bioconstrucción.

Por medio de cada panel sándwich de CALIPLAC, es posible acceder a una solución práctica, económica y de gran poder aislante que se adapta, por sus posibilidades estéticas, a todos los proyectos de construcción de vivienda.



