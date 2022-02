Link Soluciones contribuye en la transformación digital de las pymes Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 13:41 h (CET)

La transformación digital de las pymes, a nivel mundial, ha permitido modificar procesos de trabajo y compra que antes se realizaban de forma análoga, automatizando todos los procesos con el uso de la tecnología e integración de sistemas de datos.

Para ello, la empresa Link Soluciones, se suma a la iniciativa del Kit Digital del Gobierno de España, brindando diferentes soluciones digitales que proporcionan resultados eficientes en cuanto a la gestión y comercialización online de las pymes en todo el país y fuera de sus fronteras.

Link e-shop, la solución digital para transformar las pymes Las empresas conocen la importancia de contar con un sitio web que garantice la experiencia de compra online. Así, se hace necesario dar el salto al mundo digital, para seguir manteniendo un margen de ventas. Esto se debe a que la forma de comprar ha evolucionado hasta tal punto que hay un porcentaje de personas que compran todo lo que necesitan desde la comodidad de su hogar, por páginas de internet.

Tener un e-commerce ya no es una opción, por lo que Link e-shop, de Link Soluciones, es el sistema ideal para aplicar la transformación digital en la empresa. Generalmente, las compañías tienen un sistema de gestión de venta que funciona en el ámbito laboral y compras de manera presencial, por ello, se realiza una gestión para adaptar los procesos a la web, que permite integrar todos los artículos y la cartera de clientes directamente con la página web.

Así mismo, la tienda en línea se realiza por medio de PrestaShop, que implementa un sistema único de gestión de contenidos libre y códigos abiertos.Este está pensado para transformar los procesos de las pymes en procesos online a través de la venta por comercio electrónico, ya que permite incluir todo el stock de artículos disponibles, definir sus características con imágenes, establecer precios, tanto en estándares como en promoción, y realizar el proceso de pago.

Link Soluciones permite generar ventas a nivel mundial Transformar el sistema de ventas de cualquier empresa es fundamental para mantenerse al día con los nuevos procesos de comercialización, pero también trae consigo un sin fin de beneficios, como, por ejemplo, un alcance mundial de los productos que antes se vendían en pequeñas magnitudes, logrando así una comunidad mayor de potenciales compradores. De igual forma, el comercio por internet es mucho más económico, ya que la publicidad online es más accesible que la tradicional, logrando así una reducción de costes con mejores beneficios.

Para todas las pequeñas y medianas empresas que aún no se han iniciado en el mundo digital, Link Soluciones ayuda a dar el salto a la web, con diferentes kits digitales que se adaptan a los múltiples procesos que generan las compañías.



