Dar vida a las ideas a través de la impresión 3D de TecnoBro 3D

viernes, 25 de febrero de 2022, 10:10 h (CET)

La impresión 3D permite que un archivo digital adquiera las propiedades de un objeto tangible, con anchura, altura y profundidad. La empresa alicantina TecnoBro 3D cuenta con profesionales expertos en esta técnica, quienes ofrecen sus servicios para toda España, con múltiples opciones de elaboración de prototipos y piezas en los mejores materiales.

Una idea que se hace realidad en tiempo récord La impresión 3D permite desarrollar desde los proyectos más ambiciosos de ingeniería o mecánica hasta soluciones de impresión para negocios o particulares.

El envío de un archivo digital en el programa CAD es suficiente para imprimir el modelo deseado con TecnoBro 3D. Más allá de este proceso, el cliente puede comenzar desde cero con su idea plasmada en un plano o boceto para que los expertos de la empresa realicen el diseño 3D. Así mismo, se puede hacer el escaneo de una pieza en físico para conseguir el prototipo más exacto en tres dimensiones.

La empresa ofrece avanzadas técnicas de impresión 3D, como el modelado por deposición fundida. En esta impresión, se usa material termoplástico en filamento, con el fin de dar forma a múltiples prototipos o para validar las dimensiones funcionales de un producto antes de producirlo masivamente.

Otra opción es la estereolitografía con resina, ideal para cuando se necesitan impresiones más realistas, con todos los detalles perfectamente definidos. Esta compañía también cuenta con maquinaria para ejecutar la sinterización selectiva láser (SLS), recomendada para fabricar piezas y herramientas, por su acabado de alta resistencia a las altas temperaturas y a químicos.

TecnoBro 3D plasma las ideas de sus clientes y crea recuerdos personalizados La parte más impresionante de todo es la posibilidad que se tiene de poder llevar a la realidad una idea, sin un coste excesivo como al que está acostumbrada la sociedad ahora. Gracias al seguimiento y contacto directo con el cliente, en TecnoBro 3D, han podido desarrollar muchos productos que los clientes les han propuesto como una mera idea. Ellos diseñan y producen, en 3D, todo tipo de productos hasta dejarlos preparados para su producción, la cual incluso pueden llevarla a cabo con sus mismas impresoras.

Otras veces, para poder llegar a esa idea, es necesario el escaneo de una pieza ya existente, ya sea por la necesidad de hacer cambios sobre ella o porque esa pieza ya no existe en el mercado y de otro modo no se podría conseguir. Gracias a los escáneres que utilizan en TecnoBro 3D, con diferentes tecnologías, es posible escanear desde una pieza inerte en alta resolución hasta una persona al completo. Desde piezas pequeñas que necesitan de precisión hasta piezas de grandes dimensiones para imprimirlas posteriormente en una escala menor.

Los expertos de TecnoBro 3D ofrecen un proceso de fabricación rápido y efectivo, con buenos materiales, ya sea en filamentos, resinas o el mismo polvo para la impresión SLS. A través de los servicios de esta compañía, tanto particulares como equipos de diseñadores, fabricantes, mayoristas y consultores profesionales encontrarán siempre una buena solución para dar vida a las ideas.



