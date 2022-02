MiTrading, uno de los pódcast de economía en español más seguidos Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 10:17 h (CET)

La realidad económica es tan dinámica que la información sobre sus últimas novedades puede diluirse con facilidad en la parrilla habitual de los medios tradicionales de noticias. Aunque la web ofrece programas completos que informan sobre el panorama económico global, la mayoría de ellos se transmiten en inglés, el cual no es un idioma que maneje la totalidad de hispanohablantes.

Por esta razón, la escuela de formación digital liderada por Alberto Lezaun, MiTrading, lanzó hace algo más de dos años un completo pódcast que, a día de hoy, se ha convertido en uno de los pódcast de economía en español más seguidos por traders e inversores.

Noticias sobre actualidad económica El pódcast le brinda a sus oyentes un panorama detallado sobre las últimas novedades de la situación económica actual. En él, se dan claves para comprender de manera sencilla la situación económica mundial y cualquier persona interesada puede aprender cómo iniciarse en el trading y la inversión. No falta la formación en criptomonedas, análisis de bitcoin y ethereum, o cualquier última hora que pueda afectar las dinámicas del mercado global, entre otros temas de la actualidad económica. Este espacio cuenta con la colaboración del economista Giancarlo Prisco y se emite en plataformas como YouTube y Spotify, los lunes, miércoles y viernes a las 8:30 h de la mañana y los martes a las 21:00 h de la noche. Gracias a los completos análisis que se brindan en el pódcast, los oyentes podrán construirse un panorama actualizado de los cambios más relevantes en la economía mundial y en la dinámica de los mercados.

Cursos de análisis del mercado bursátil y sesiones de trading en vivo Para aquellos que deseen una información mucho más detallada, en especial si están contemplando aprender a invertir o tener una estrategia de trading en el mercado, MiTrading también ofrece cursos de análisis del mercado bursátil, sesiones de trading en vivo cada semana y otros contenidos relacionados con la educación financiera y las finanzas personales. Independientemente del nivel de conocimiento sobre mercados que tengan los alumnos, Alberto Lezaun y el equipo de MiTrading les acompañarán en todo su proceso de formación con clases en vivo y atención personal. Además, durante este mes, ofrece un plan de cuenta financiada que permite comenzar a invertir sin tener que realizar un depósito inicial.

Tanto con los cursos como con el pódcast, MiTrading por Alberto Lezaun espera brindar las herramientas de información necesarias para que las personas se animen a conocer el mercado y comenzar a invertir. Según el propio Alberto Lezaun, “la inversión es un recurso que está al alcance de todo el mundo, aunque nunca nos enseñaron cómo hacerlo. En MiTrading, nuestra vocación es formar a cualquier persona para que aprenda a gestionar mejor su dinero y pueda mejorar así su calidad de vida”.



