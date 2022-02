No Problem Cooking presenta el software para restaurantes que gestiona y controla todo el proceso de elaboración alimentaria Emprendedores de Hoy

La rentabilidad de cualquier negocio de comidas depende de una acuciosa gerencia, que reduzca significativamente los costes sin mermar la calidad para que se puedan ofrecer precios competitivos. Varias escuelas de negocios coinciden en que los restaurantes enfrentan grandes retos no solo para salir al mercado, sino también para mantenerse en él.

Para que un restaurante ahorre dinero, es necesario tener una planificación de la producción y, al lanzar los pedidos de compra del escandallo, tener en cuenta el stock real.

Tomando en cuenta lo anterior, la empresa tecnológica Orca Business Software ha lanzado al mercado un software para restaurantes denominado No Problem Cooking.

Ahorrar un 7 % en compras con un algoritmo optimizado Con No Problem Cooking, los restaurantes o cualquier tipo de establecimiento que maneje grandes volúmenes de alimentos podrán ahorrar hasta un 7 % en las compras. Se trata de un sistema de gestión alimentaria único.

Según Orca Business Software, con esta tecnología, los negocios contarán con un programa de gestión empresarial especialmente diseñado para este tipo de empresas. Con él, los emprendimientos de restauración colectiva podrán proyectar sus menús y, con base a esa planificación, adquirir los insumos necesarios. Así, se reducen pérdidas por desperdicio de ingredientes y se mantiene un eficaz control de mermas.

No Problem Cooking es un novedoso programa que, según sus fabricantes, se maneja bajo el concepto ‘zero waste’. Esto significa que la empresa adquirirá estrictamente solo las cantidades exactas de productos que necesitará para sus preparaciones. Es un programa totalmente digitalizado y muy intuitivo que facilitará la información en el momento oportuno.

Comida saludable Si, en dicha planificación deplatos elaborados, incluyen los ingredientes frescos y de temporada, podrá no solo garantizará la calidad de los alimentos, sino además ofrecer los de proximidad, también llamados kilómetro cero.

No Problem Cooking permite distinguir los ingredientes de los platos y sus nutrientes, pero, además, muestra si son kilómetro cero, ecológicos o real food, entre otros, y generar una app con la carta, que el cliente podrá visualizar en 3D y realidad aumentada.

El proceso de digitalización de los negocios de comida El mercado objetivo de esta tecnología son los restaurantes, comedores de empresas, cocinas escolares, empresas de catering y todo tipo de negocio de restauración. Eso incluye comedores de hospitales o residencias multifamiliares. Con esta herramienta, las colectividades de preparación de alimentos obtienen un asistente para controlar el flujo total de los alimentos, incluyendo un algoritmo para gestionar los pedidos a los proveedores.

Según Orca Business Software, este programa forma parte de la necesaria digitalización de este tipo de negocios. En primer término, porque, según ellos, además de ahorrar dinero en la administración de los insumos, ahorra tiempo. Todo el proceso de gestión alimentaria queda centralizado y automatizado. Con la digitalización, se evitan los errores, porque todos los procesos se pueden monitorear.

Este software trabaja en la nube para que todo el proceso de gestión, control y supervisión se realice desde cualquier dispositivo que tenga un navegador. Con No Problem Cooking, los restaurantes pueden optimizar su gestión gracias a que el programa genera múltiples informes para supervisar la evolución del negocio. Es un excelente recurso de consulta para conocer el comportamiento histórico del local.

Un programa subvencionable con el Kit Digital Gracias a los fondos europeos, se puede solicitar ya la ayuda Kit Digital de red.es y elegir a ORCA Business Software como agente digitalizador para poder incorporar No Problem Cooking o cualquiera de sus soluciones a la empresa, de manera gratuita o por un importe mínimo.



