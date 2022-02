El derecho a indemnización por accidente de tráfico, por traficoayuda.es Emprendedores de Hoy

Desafortunadamente, cualquier persona puede verse afectada por un accidente de tráfico, y si se diera el caso, lo más aconsejable es que el perjudicado recurra a una asesoría de abogados especializados que defiendan sus derechos.

Ante la presencia de un accidente de tráfico, toda persona tiene derecho a exigir una indemnización, la cual consiste en un resarcimiento económico producto del perjuicio. Para alcanzar este objetivo, el despacho de abogados traficoayuda.es cuenta con más de 30 años de experiencia brindando asistencia legal para accidentes de este tipo.

Los abogados de traficoayuda.es no cobran por los servicios jurídicos prestados si el caso no resulta exitoso El despacho traficoayuda.es se ocupa de la gestión integral de accidentes en los que se produzca el fallecimiento, secuelas y lesiones de los conductores, ocupantes, peatones, e incluso las mascotas involucradas en el siniestro, ya que la nueva “Ley de Bienestar Animal” (Ley 17/2021 de 15 de diciembre), pasa a considerarles como “seres sintientes” y les confiere unos derechos que no tenían anteriormente a la mencionada ley. Los profesionales ofrecen ayuda durante todo el proceso, desde que ocurre el accidente, hasta obtener una indemnización justa.

Fundado en 1992, el bufete registra un 99 % de éxitos en juicios contra aseguradoras. La asistencia legal incluye los desplazamientos al domicilio o al establecimiento sanitario donde se encuentre el cliente para asesorar sin ningún tipo de compromiso si el estado de su salud le impidiese desplazarse.

Son miles de personas las que ya han sido indemnizadas gracias al equipo de traficoayuda.es. Hoy en día, es uno de los bufetes punteros con más prestigio del país por porcentaje de resultados y número de oficinas propias, que también operan en el resto de Europa. Los abogados son independientes de las compañías aseguradoras y pueden ofrecer asistencia integral especializada.



