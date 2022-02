Por qué elegir a la cadena Grupo Reprepol para abrir una tienda de ropa infantil Emprendedores de Hoy

El mundo de la moda infantil es un mercado que poco a poco se consolida cada vez más dentro del extenso ámbito de la moda en general. Muchos emprendedores, actualmente, se ven atraídos por este mercado emergente, pero para tener éxito en este tipo de negocio es necesario contar con productos de la mejor calidad, así como con el conocimiento necesario para llegar a sus consumidores.

Grupo Reprepol es un holding empresarial con 30 años de trayectoria en la comercialización de ropa y productos de moda infantil, cuya visión principal no radica tanto en distribuir estos productos, sino en asesorar y acompañar a los negocios, emprendimientos o inversores que buscan el camino adecuado para incursionar en este mercado.

Beneficios de trabajar con Grupo Reprepol El respaldo que brinda esta empresa a las nuevas tiendas de moda infantil va más allá de la provisión de mercadería. Grupo Reprepol ofrece asistencia en varios procesos del levantamiento de la tienda que trabajará con sus productos, como el diseño, distribución y adecuación de los locales físicos, así como la implementación de una estrategia de mercado y, para quienes lo necesitan, la instalación del sistema informático requerido para sus operaciones.

Además, como proveedor, Grupo Reprepol no solo ofrece calidad en los productos de moda infantil, sino también una extensa diversidad y una rotación alta del producto, cuya provisión se realiza en las mejores condiciones y con una alta capacidad de respuesta rápida por parte de la central. Además, para cualquier inquietud o emergencia, cuentan con un departamento de comunicación directa con sus asociados, a fin de proveerles asistencia permanente e inmediata en caso de imprevistos.

También ofrecen una serie de facilidades para asegurar la rentabilidad de los nuevos distribuidores. Es por ello que no cobran ningún tipo de entrada para sus asociados y se encargan de financiar la totalidad de la inversión inicial, sin ninguna tasa de interés para el asociado, lo que permite una rápida amortización para los nuevos locales.

Apoyo para sus asociados Grupo Reprepol es una de las empresas que mejor ha sabido afrontar la crisis que sobrevino con la pandemia del COVID-19 y se ha convertido en líder, a lo largo de todo este tiempo, en la distribución de moda y vestimenta infantil. Sus productos pueden hallarse en un extenso número de territorios dentro del país y sus objetivos para 2022 se proyectan hacia la apertura de más de 20 nuevas tiendas hasta finalizar el tercer trimestre del año.

Todas estas características hacen de Grupo Reprepol no solo una alternativa, sino una de las mejores opciones en el momento de buscar un socio con quien emprender en el sector de la moda infantil. Es por ello que sus programas de colaboración ofrecen un stock amplio y diverso con productos de las mejores marcas, cuya distribución se otorga en exclusividad a sus asociados dentro de su territorio de actividad. Todo esto hace de su respaldo y asistencia la mejor garantía de un negocio seguro y rentable para sus asociados.



