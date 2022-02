Camas articuladas con carro elevador en Tu Ortopedia Emprendedores de Hoy

Las camas articuladas con carro elevador son herramientas esenciales para el cuidado de pacientes que deben permanecer en reposo. Las personas con movilidad reducida tienden a sufrir, a nivel psicológico, estrés y, a nivel físico, escaras en la piel, por permanecer largas horas en una misma posición.

Por esta razón, sus cuidadores deben mover a estos pacientes con frecuencia y ayudarles con su higiene personal. Los productos ortopédicos como las camas y colchones facilitan esta tarea.

En la empresa Tu Ortopedia, es posible conseguir las herramientas necesarias a buen precio. Además, los clientes pueden solicitar asesoramiento personalizado para saber qué modelo adquirir según el caso.

Beneficios de una cama articulada con carro elevador Las camas articuladas con carro elevador pueden organizarse en diferentes planos y ser controladas con un mando. Gracias a sus articulaciones, es posible elevarlas o bajarlas en diferentes puntos de la estructura, logrando así mantener el torso, la cabeza y las piernas en niveles diferentes. La cama brinda un buen descanso y permite modificar la postura de manera personalizada, rápida y sencilla, acorde a la comodidad del paciente. Esto mejora la circulación y reduce la tensión, así como los problemas articulares y musculares que suelen aparecer por mantener la misma postura.

El carro elevador de estas camas es una gran ayuda, no solo para la persona acostada en ella, sino para sus cuidadores. Estos, muchas veces, deben atender, limpiar y dar de comer a los pacientes, por lo que el carro elevador da mayor libertad de movimiento y permite acercarlo al suelo.

Consejos para elegir una cama articulada Existen diferentes modelos de este tipo de camas, se las puede diferenciar por ser de matrimonio o individuales, pero también por la cantidad de articulaciones que tienen. En este sentido, una cama ortopédica puede tener hasta 5 planos de descanso. El primero es de la espalda, el segundo es un plano fijo que queda por la zona lumbar, el tercero es la zona de los muslos y el cuarto es para las pantorrillas y pies. El quinto plano no provee una posición muy saludable para la espalda, ya que puede generar problemas lumbares. En general, se recomiendan camas que tengan cuatro planos.

Para adquirir estos productos, es necesario acudir a tiendas especializadas en artículos ortopédicos como Tu Ortopedia. El negocio tiene ofertadas una variedad de camas, así como otros productos dedicados a la atención de pacientes limitados.

Cuentan con dos tipos de sistemas de elevación de camas articuladas. Uno de ellos funciona con un carro elevador y es la cama más económica. Por otro lado, la cama con elevación telescópica o por columnas provee una elevación vertical, usando motores que se ubican en el cabecero y el piecero. Estas camas articuladas ayudan a mejorar la vida de las personas, reduciendo dolores y facilitando el trabajo de cuidadores y enfermeros.



