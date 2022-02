The Artist, una agencia de casting y representación referente en Barcelona Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 17:57 h (CET)

Los castings en el mundo artístico pueden ser una fuente de estrés o presión para modelos y actores.

Sin embargo, muchas celebridades fueron rechazadas en múltiples ocasiones antes de conseguir sus primeros trabajos en el medio. Esto demuestra que es posible aumentar la posibilidad de éxito con la perseverancia. En este sentido, participar en un casting en Barcelona puede ser una buena forma de empezar, ya que esta ciudad es reconocida a nivel mundial por su nivel artístico, además de sus producciones cinematográficas.

La agencia The Artist opera en esta ciudad y actúa como mediador entre los talentos y las productoras para garantizar oportunidades confiables y de valor.

¿Qué preparación requiere un casting? La principal recomendación de los expertos es trabajar con una agencia de casting. Estas se encargan de analizar la información de cada aspirante y enviarla a productoras de cine, televisión, teatro, entre otras áreas que vayan acorde a los talentos. Además, se mantienen atentos a los llamados y guían a los futuros artistas.

Por otra parte, una vez se recibe la llamada que anuncia una oportunidad, es indispensable dar la mejor primera impresión. Para esto, se debe asistir con un atuendo neutro, que no tenga rayas o logos de publicidad. Si las instrucciones del casting especifican un atuendo, es necesario seguir estrictamente las indicaciones. Otro paso importante es leer con profundidad la convocatoria y estudiar el personaje. La confianza en sí mismo es una gran aliada para demostrar el talento. Asimismo, disfrutar de la experiencia es esencial para que esa confianza pueda ser transmitida, no solo al director, sino a la posible audiencia y espectadores.

The Artist: una de las agencias de casting líderes en el sector La agencia ubicada en Barcelona aumenta la posibilidad de que los interesados puedan cumplir el sueño de participar en una serie de televisión, película o anuncio publicitario. The Artist es líder en la industria y se enfoca en buscar nuevos artistas para diversas producciones. Cuentan con una amplia experiencia en la selección de modelos y actores, priorizando en su elección los rostros naturales con los que el público se identifique. Es por ello, que pueden participar personas de todas las edades, géneros, etnias y perfiles.

En su lista de clientes destaca la empresa Films y Avalon P.C con la película Verano, protagonizada por Laila Artigas, una niña de 6 años parte de los talentos de The Artist.

Esto demuestra que el primer paso para el éxito en los medios es postularse a los castings y aprovechar las oportunidades artísticas que se presenten gracias a las agencias profesionales.



