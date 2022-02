Los beneficios de contratar servicios de limpieza externos para cualquier empresa según LD FACILITY Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 16:43 h (CET) En LD Facility están equipados con la mejor tecnología para la limpieza de cristales, ya sea en oficinas, naves industriales, permitiendo garantizar procesos eficientes y seguros para clientes y trabajadores Un mundo mucho más exigente

En un mundo que cada vez es más competitivo y que va a la alza la rapidez y la eficacia por encima de todo lo demás, además de premiar la rentabilidad y dejar el mejor lugar solo a esas empresas que sean eficientes en sus procesos y organización

Además, la crisis mundial del COVID-19 que en estos momentos se agudiza en la necesidad de las empresas, independientemente de su tamaño, de tener los centros de trabajo limpios y desinfectados para seguir los protocolos sanitarios al pie de la letra y no poner en peligro a sus trabajadores y clientes.

Además que muchas compañías no tienen la capacidad de contratar al personal necesario para realizar tareas que no comporten ninguna productividad y optan por contratar a una empresa externa que les haga la vida más sencilla.

Para ello en LD Facility ponen a su alcance servicios externos de limpieza, además de muchos otros servicios para todos los sectores.

Los beneficios que se obtienen al contratar servicios externos, ya sea de limpieza o de otra índole son:

Reducción de costes

Contar con un servicio de limpieza para empresas permite ahorrar en costes de contratación de personal, permitiendo a cada empresa enfocarse en el éxito de su negocio.

Aumento de productividad

Se ha demostrado que contar con espacios laborales limpios, favorece la productividad laboral por lo menos un 15%, a la vez que reduce los niveles de estrés.

Eco responsable

Las empresas de servicios de limpieza para empresas están constituidas de tal forma para realizar los procesos pero con un consumo de agua reducido, permitiendo ser más respetuosos con el medio ambiente y la utilización de productos menos perjudiciales y dejando una huella de carbono menor.

Para ello en LD Facility ponen a su servicio más 80 años de experiencia junto con más de 1300 profesionales para satisfacer sus necesidades, ya sea mediante servicios de limpieza u otros servicios que se ofrecen, como servicios auxiliares de organización, cuidado de jardines y zonas verdes o mantenimiento industrial.

Dentro de los servicios de limpieza, existen varias opciones dependiendo de las necesidades actuales de la empresa:

Limpieza Recurrente

Una parte importante para desarrollar un servicio de limpieza eficiente es la planificación. Es por ello que cuentan con procesos de limpieza recurrentes para cada lugar que permiten garantizar los máximos resultados.

Limpieza General

Un servicio de limpieza integral pensado para situaciones puntuales, como la realización de un evento o la finalización de obras de remodelación o construcción de edificios. El personal se adapta a las circunstancias de cada cliente.

Limpieza Industrial

Limpieza y desinfección industrial a través de procesos seguros y eficientes, la maquinaria industrial de cualquier empresa estará en las mejores manos con LD Facility.

Limpieza Sanitaria

Procesos de limpieza integral exclusivos para las necesidades del sector sanitario. Gracias a los procesos eficientes, experiencia y tecnología puntera, LD Facility garantiza resultados eficientes en la limpieza y desinfección de hospitales, centros sanitarios y residencias de ancianos.

Limpieza Alimentaria

En LD Facility cuentan con personal y productos específicos para cada tipo de limpieza, para garantizar soluciones óptimas, también en las plantas de producción alimentaria donde los protocolos sanitarios son más restrictivos debido a la naturaleza de los productos.

Limpieza de Cristales

