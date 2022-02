El disco nuevo de Poncho K, Calíope Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022

Este disco nuevo se titula Calíope ysalió en formato físico en el año 2021, pero hasta ahora no ha estado disponible en todas las plataformas de reproducción musical como Spotify o YouTube. Asimismo, este artista cuenta con una tienda online con todo el merchandising de su disco disponible para sus fans.

Todo sobre Calíope, lo nuevo de Poncho K Poncho K es un artista destacado en el sector de la música en España, ya que desarrolla sonidos únicos en sus composiciones urbanas de rock.

Calíope es su octavo álbum discográfico que, curiosamente, lo fue desarrollando en el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19 desde el año 2020. En especial, el artista hace referencia al tiempo de composición en este año tan turbulento como algo complicado y cambiante, puesto que antes de la cuarentena había pensado en realizar un trabajo previo para el disco que no se llevó a cabo finalmente. Sin embargo, durante el proceso llevó a cabo muchos cambios, incluso trabajó con un nuevo productor que lo ayudó en la dirección del proceso creativo.

Por otro lado, es importante mencionar lo creativo que fue el lanzamiento del álbum. En abril del año 2021 salió la primera versión en disco físico, haciendo referencia a sus orígenes y al amor por la música tradicional en CD. Pero no fue hasta el mes de octubre del mismo año cuando el álbum llegó a estar a disposición de todas las personas en formato digital.

Esta es una estrategia que sorprende a muchos, en consecuencia al funcionamiento de la industria musical actual y a la urgencia de posicionarse en las plataformas digitales con más usuarios. Por esta razón, representa un factor diferenciador entre el gran número de artistas del género musical.

El disco tiene en total 10 canciones que fueron compuestas antes y durante la pandemia, contraste que se nota a lo largo del trabajo. Haciendo referencia a la musa griega Calíope, Poncho K sigue rompiendo los estereotipos y abriendo nuevos caminos en el sector de la música.

Poncho K en vivo este 2022 El artista tiene una amplia lista de fechas confirmadas para conciertos en todo el territorio español este 2022. Estos comenzaron el pasado 21 de enero y van a seguir teniendo lugar hasta diciembre de este año. Murcia, Ibiza, Sevilla, Barcelona o Madrid son algunas de las muchas provincias que visitará el artista con su nueva producción discográfica.

Para conocer más detalles sobre la gira, Poncho K dispone de una página web, en la que despliega toda la información acerca la venta de entradas y de todo el nuevo merchandising original en su tienda online.



