Hablar y navegar sin restricciones con la tarifa Oroc Ilimitada

martes, 22 de febrero de 2022, 18:04 h (CET)

Contar con datos ilimitados en el móvil ha pasado de ser un lujo a ser una opción asequible al alcance de cualquiera. La necesidad de mantenerse conectado y comunicado es fundamental en la vida diaria.

El uso intensivo de internet para recibir actualizaciones en las redes sociales, estar en contacto con amigos y familiares, trabajar o estudiar es una realidad creciente. Ante la búsqueda de las mejores opciones para tener acceso a llamadas y navegación desde el teléfono móvil, la compañía Oroc ofrece un plan ilimitado de gigas y llamadas por tan solo 24 € al mes.

Esta tarifa móvil permite que los usuarios se mantengan comunicados en todo momento sin atender al consumo de datos o los minutos utilizados para realizar llamadas cuando lo deseen a un precio cerrado. Así podrán disfrutar viendo series y películas sin límite de tiempo, no dependerán de una conexión wifi para trabajar desde cualquier lugar o se despreocuparán de los costes extra en las facturas.

Un plan ilimitado para hablar y navegar Oroc es un operador móvil virtual (OMV) con red y cobertura Orange, que ofrece una variedad de servicios de internet por fibra óptica y de telefonía móvil. Entre sus planes destaca la tarifa móvil Oroc ilimitada, una tarifa con datos y llamadas sin límites por un precio para siempre de solo 24 € por mes con los impuestos incluidos.

El plan incluye llamadas ilimitadas a cualquier móvil o fijo nacional, roaming gratuito en toda la Unión Europea y envío de tarjeta SIM. Además, el cliente cuenta con la posibilidad de disfrutar de la tarjeta dual SIM añadiendo solo 2 € mensuales, lo que supone el uso de los datos ilimitados a su línea móvil en dos dispositivos diferentes.

¿Cómo contratar el plan Oroc ilimitado para móvil? Para contratar el plan ilimitado o cualquiera de sus otras tarifas para móvil o fibra, hay que acceder a la página web. Una vez dentro del sitio, se selecciona el plan correspondiente y se rellena un breve formulario de contacto. Es entonces cuando en el menor tiempo posible, unas 24 horas laborables, un agente contacta con el cliente para informarlo y formalizar su contrato.

Actualmente, la empresa Oroc es la única compañía en ofrecer una tarifa de este tipo con estos precios, por lo cual se ha convertido en una de las opciones principales de los usuarios móviles del momento. Además, cuenta con un excelente servicio de atención al cliente, personalizado, sencillo y transparente.

El plan ilimitado de Oroc representa una excelente alternativa para quienes deseen mantenerse conectados, con una de las mejores redes móviles de España, a un precio sumamente accesible. De esta forma no tendrán que volver a preocuparse por quedarse sin datos o minutos cuando lo necesiten.



