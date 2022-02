Evol Agency tiene muy buenas opiniones de los grandes grupos internacionales con los que ha colaborado Emprendedores de Hoy

El valor del NFT tiene mucho que ver con todo lo que existe tras ese simple JPG. Los llamados Perks, en otras palabras, beneficios que existen tras la compra de esta imagen/vídeo/sonido digital.

La comunidad es quien brinda estos Perks a los holders. Existen colecciones, donde al mantener el NFT se tiene como Perks la posibilidad de asistir a ciertos eventos cerrados, descuento en hoteles, gimnasios, en marcas de ropa o periódicos o incluso ingresos pasivos. Por ejemplo, el periódico New York Times da acceso gratis a su periódico a todos los holders de su NFT. Otra colección “cyberkongz” da 10 $BANANA al día por los próximos 10 años, por mantener el NFT. Otras colecciones son obras artísticas que, al tener uno de ellos, se entra en una comunidad con un estatus social, por ejemplo, la colección de los “Cryptopunks”.

Otras colecciones dan la posibilidad de elegir a dónde irá el proyecto, dando voz y voto al proyecto, y la persona como holder es parte activa del proyecto. Este tipo de organizaciones que dan participaciones son llamadas Dezentralisierte Autonome Organisation “DAOs”. En España está FastLove Studios, una DAO donde con su NFT Genesis, con solo 300 holders. Al tener esta génesis, además de ser partícipe en las decisiones de la organización con voz y voto, el usuario recibe descuentos, sorteos, regalos y mucho más.

Estas posibilidades que dan los NFTs a sus coleccionistas son una de las causas de sus precios, incluso hay piezas vendidas por más US $10.000.000. Esta nueva tecnología es interesante para los artistas, donde estos nunca pierden los derechos económicos de las obras que han creado, gracias a los smart contracts.

El artista puede recibir una comisión configurable en las ventas subsiguientes a la primera, lo más común es entre el 3 y 10% de valor del NFT. Esto transforma completamente el paradigma del comercio del arte, en el que el artista ganará aún más dinero, mientras más caro sea su NFT en el mercado secundario.

Empresas de todos los ámbitos están creando sus propias colecciones con contenido relevante, desde Disney, clubes de futbol como el Barcelona, el PSG e incluso Nike están tanteando ingresar al mundo NFT. Cada uno de estos NFTs tienen sus propias particularidades, desde el arte, hasta sus beneficios sociales como se ha mencionado anteriormente.

Referentes como Gary Vee, creador de la empresa de comunicaciones Vaynermedia, y la empresa detrás de uno de los proyectos NFT más grandes,Vee Friends. Los beneficios de esta colección son entrevistas uno a uno con Gary, participación en sus podcasts y distintos niveles de acceso a eventos.

Hay varias teorías sobre el boom de los NFTs, pero la más conocida es Beeple, un artista digital que lleva más de 10 años produciendo una pieza de arte al día, sin parar, utilizando muchos elementos de la cultura pop y levantando controversia con ella. En la prestigiosa casa de subastas Christie’s, Beeplevendió el NFT “The First 5000 Days” por US $69 millones a principios del 2021.

La obra es un collage que acumula sus primeras 5.000 piezas hechas diariamente desde el 7 de mayo de 2007. Grandes casas de subasta, fondos institucionales y empresas comienzan a reconocer el valor de los NFTs y este tipo de eventos dan cuenta del potencial comercial y económico que puede tener este sector.

¿Cómo evolucionar en el mundo virtual del NFT? Evol Agency encontró la fórmula Existen diversas formas de entrar y aprender en el mundo NFT como academias para ayudar a crear negocios detrás de la comercialización de arte digital. Pero aquí es donde EVOL Agency,una agencia de marketing en Tarragona, España, está continuamente incursionando y apostando por el marketing del mundo NFT y los lanzamientos de proyectos digitales.

Con sus particularidades, tanto sociales como comerciales, los NFTs requieren cierta especialización para destacar en un mercado emergente y con mucho potencial. Desde generar una comunidad fiel, participativa, elegir canales y formas de comunicación adecuados para los proyectos, hasta tener conexiones que permitan un crecimiento orgánico.

En su propuesta, Evol Agency, junto a su equipo internacional, busca construir hype alrededor de proyectos que tengan una causa o miras de un objetivo que repercute para bien en la sociedad, que sean sostenibles y concentrados en lo social.

Como ejemplo, se puede hablar de FastLove Studios NFT. Este proyecto español apuesta al metaverso y al activismo social en una comunidad virtual organizada. Allí se debaten activamente temas relacionados con la tecnología, medioambiente y política internacional.

Su NFT permite acceso a descuentos en su tienda sostenible, la participación en una organización autónoma descentralizada sobre el proyecto, donde todos tienen voz y voto. Además, parte de las ganancias del proyecto es donado a causas medioambientales.

Hoy más que nunca, las posibilidades de conectarse con otros han mutado, desde la interactividad constante de Instagram, la opinión en Twitter y ahora se encuentran plataformas como Discord, una plataforma donde se arman grupos de chat de forma organizada, se crean historias y se expande en el metaverso.

Estas herramientas son las principales para construir comunidades alrededor de los proyectos. La cercanía del equipo con aquellos que apuestan por el proyecto es algo que brinda muchísima confianza en el futuro.

Generalmente, proyectos con mucho potencial, suelen quedar fuera del circuito por inconvenientes en el crecimiento, comunidades inactivas o desconocimiento de mecanismos para promover la participación, ya fuere por falta de tiempo o de conocimiento sobre el tema. Por eso, tener un equipo de marketing especializado en este sector tan particular, facilita el crecimiento y aumenta la atención por parte del público.

La necesidad de contar con equipos de marketing profesionales, dedicados e independientes, es natural y necesaria, en miras de cómo evoluciona el ecosistema, los proyectos requieren estrategias particulares para remarcar las diferencias con otros, resaltar en la innovación y sostener el interés de una comunidad que irá creciendo con el tiempo.

El metaverso está en pleno auge, tecnológica y socialmente. Entrar significa una gran ventaja en la carrera comercial, pero teniendo un equipo que, junto al profesional, logra proyectos con bases sólidas y sustentables hará que recorrer el camino en conjunto y acabará con la llegada al éxito.

Las personas que son artistas digitales y tienen un proyecto en el mundo de los NFTs o les gustaría adentrarse en ello, esta empresa está a su disposición para lanzar un NFT y llegar al éxito prometido. Si en cambio, quiere empezar a tener las primeras inversiones en el mundo NFT, Evol Agency tiene un servicio de asesoría para que el cliente no se sienta perdido en este nuevo mundo.



