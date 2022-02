Record go abre delegación en los aeropuertos de Madrid y Barcelona y afianza su posición como referente del sector rent a car Comunicae

martes, 22 de febrero de 2022, 14:19 h (CET) La firma, que cuenta con 15 ubicaciones repartidas en 12 ciudades de referencia de España y Portugal, continúa con su plan de expansión por los principales aeropuertos nacionales Pasajeros de vuelos nacionales, internacionales y espacio Schengen ya pueden alquilar vehículos con la firma española Record go rent a car sin salir de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. La compañía da un salto cualitativo y traslada las oficinas con las que contaba en las proximidades de los aeropuertos al interior de los mismos, concretamente a las terminales 1 y 2 de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y las terminales 1 y 4 de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La nueva oficina de alquiler de coches en el aeropuerto Madrid convive con la delegación del centro, situada en las inmediaciones de la estación de Atocha. La oficina del rent a car en el aeropuerto de Barcelona también comparte ciudad con la oficina del centro, situada en la estación de Barcelona-Sants. En todas, el usuario puede acceder a una flota moderna y segura, que abarca desde berlinas y turismos urbanos, hasta vehículos premium, híbridos y modelos cero emisiones.

Así, continúa con su plan de expansión en España y Portugal, donde ya cuenta con una red propia de 15 delegaciones en los aeropuertos y estaciones de tren de los principales destinos turísticos de la península ibérica e islas baleares.

Alquiler de coches en el aeropuerto de Madrid y Barcelona

Record go defiende la necesidad de garantizar la comodidad, agilidad y seguridad en el alquiler de vehículos dentro de los aeropuertos. Un reto para el que la compañía abandera la innovación y la humanización en el sector de la movilidad.

Una constante en las delegaciones de Record go es la combinación entre la digitalización de procesos y un cuidado servicio al cliente. Por eso, las oficinas cuentan con un equipo de más de 20 profesionales provistos con la última tecnología, que atienden en un amplio horario adaptado a las llegadas de los vuelos y un servicio de devolución de llaves 24 horas.

Estas instalaciones están pensadas para que en apenas cinco minutos los clientes puedan gestionar sus reservas de forma autónoma, gracias a la tecnología Just Go Box, unos quioscos digitales donde realizar los trámites y completar la asignación del vehículo

Soluciones de movilidad a medida: innovación y calidad

La apertura de estas delegaciones está avalada por los más de 40 años de experiencia en el sector de la movilidad de Record go, que se ha convertido en una de las entidades impulsoras del rent a car en nuestro país. La compañía castellonense tiene delegaciones en Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Lisboa, Madrid, Málaga, Menorca, Oporto, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia.

Todas estas están conectadas gracias a su centro neurálgico operativo ubicado en Castellón de la Plana. Unas modernas instalaciones desde las que están en constante búsqueda de soluciones de movilidad adaptadas a las nuevas necesidades del usuario y trabajan en la innovación y la mejora continua en el sector de la movilidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.