Todo sobre la plataforma que cuenta con más de 2500 cursos gratuitos

martes, 22 de febrero de 2022, 13:11 h (CET) La formación hoy en día es más importante que nunca. Obviando el hecho de poder poner en práctica los conocimientos obtenidos, también se evidencia una mayor facilidad a la hora de acceder al mercado laboral. Y es que con una tasa de paro tan elevada, se requieren buenos CV para destacar por encima del resto de aspirantes. Sin embargo, formarse bien antaño acarreaba pasar por caja. Por suerte, la situación en pleno 2022 es muy distinta. La enseñanza virtual está en auge y existe una plataforma online que se encarga de recopilar todas las formaciones que salen a la luz. Hablamos de AprenderGratis, cuya cifra de cursos a coste cero supera los 2500 en total.

Éxito creciente

Esta plataforma lleva operando en la red varios años, aunque su éxito empezó a crecer de manera más vertiginosa a raíz de la pandemia. Al verse obligados a permanecer en sus casas, muchos usuarios quisieron aprovechar al máximo el tiempo libre del que disponían, especialmente con el objetivo de mantener la cabeza ocupada. Fue entonces cuando AprenderGratis alcanzó cifras de auténtico récord.

Nos referimos a unos visitantes que se contaban por millones, concretamente cinco en total. Además, en la base de datos del sitio web se registraron más de doscientos mil usuarios. Por supuesto, este éxito creciente no solo viene dado por la pandemia, sino sobre todo por los cursos que ponen a disposición de los internautas sin que los mismos tengan que pagar ni un solo euro.

Cursos recopilados y propios

Lo primero que llama la atención de esta plataforma es el gran esfuerzo que lleva a cabo a la hora de recopilar cursos gratuitos. No todos los que existen a día de hoy merecen la pena, pero los que sí tienen calidad pasan a formar parte de dicha página.

En concreto, los cursos gratis provienen de diversas universidades, empresas y organismos en general. Tras revisarlos y comprobar que hacen gala de una buena calidad, proceden a difundirlos entre sus seguidores, los cuales cada vez son más numerosos.

No es de extrañar que semana tras semana más usuarios decidan suscribirse a nuevos cursos gratuitos, y es que cada dos por tres se actualiza el catálogo con una mayor cifra de alternativas de formación aptas para todos los gustos o inquietudes.

Más allá de los cursos gratis que recopilan y que provienen de otras entidades, en AprenderGratis también cuentan con los suyos propios. Todos ellos son ofrecidos de forma abierta para los usuarios de la plataforma, quienes pueden acceder a tantos cursos como quieran sin tener que pagar.

Hay algunos cursos propios que tienen mucho éxito. Un claro ejemplo es el de Excel, una herramienta que es esencial en los tiempos que corren, puesto que las hojas de cálculo están a la orden del día.

Aquí no termina la lista de cursos propios de AprenderGratis. Otros que cuentan con una gran acogida son los siguientes: herramientas de edición de imagen, lengua de signos española e incluso idioma coreano.

Precisamente ahora que hemos mencionado los idiomas, llega el momento de abordar los cursos que más visitantes atraen a esta página web: los de inglés. En total hay más de 75, los cuales nuevamente son recopilados de diferentes universidades, así como de centros de gran prestigio a nivel internacional. Entre los de mayor importancia se encuentra el conocido bajo el nombre de British Council, quienes difunden sus respectivos cursos con AprenderGratis.

Por si fuera poco, la plataforma cuenta con cursos propios de inglés. Los tres que hay disponibles ahora mismo abarcan diversos niveles de conocimientos. El objetivo es claro: facilitarle a cualquier seguidor la tarea de cursarlos, sea cual sea su nivel de este idioma.

Gracias a la interfaz tan intuitiva de la que hace gala AprenderGratis, indistintamente del curso elegido es muy fácil acceder a él. Además, su buena compatibilidad con todo tipo de dispositivos se traduce en que los suscriptores puedan formarse desde el ordenador, la tablet e incluso el teléfono móvil.

