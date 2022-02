Ansa Per Ansa inaugura el 2022 con otra nueva apertura en la capital madrileña, sumando 5 ateliers Comunicae

martes, 22 de febrero de 2022, 10:03 h (CET) La nueva apertura de la franquicia menorquina de bolsos artesanales de la mano de Tormo Franquicias Consulting, confirma la gran proyección de la marca de moda Hace 12 años Ansa Per Ansa comenzó su andadura en el mundo empresarial, abriéndose paso gracias a la creatividad única de sus bolsos y el entorno privilegiado de Menorca que dotaba a la marca de una esencia mágica, reconocible y exitosa.

España se posiciona como uno de los países más representativos del sector de moda a nivel mundial gracias al sello de calidad “Made in Spain” y fuerte producción de diseños innovadores, que le sitúa como el cuarto país que más exporta de la Unión Europea. En este contexto, Ansa Per Ansa ha apostado por una marca potente, dinámica e inspiracional, con fuertes raíces menorquinas, como signo distintivo.

Ansa Per Ansa confió en la experiencia de la consultora Tormo Franquicias Consulting para desarrollar su proyecto de franquicia y la expansión de su marca. Desde la inauguración del proyecto en el verano de 2021 hasta día de hoy, la enseña de fabricación de bolsos artesanales ha aperturado en Girona, Tarragona, Barcelona y Madrid. En alusión a este éxito rotundo, la fundadora de la enseña, Yola Febrer, afirma: “Estoy inmensamente feliz de ver la acogida que Ansa Per Ansa está teniendo en el sector de franquicia, siendo una de las grandes elecciones de los emprendedores que quieren vivir la ilusión de tener su propio Atelier, con el compromiso y apoyo de nuestro equipo.”

El modelo de Ansa Per Ansa se ha convertido en una gran oportunidad de emprendimiento en el sector retail por varios aspectos, entre los que destaca:

Combinación perfecta: Tienda física + venta online: “Recibir a clientes de internet en nuestro atelier de Menorca es perfecto, ya que enseñar la fabricación de nuestros diseños es una forma muy directa y real de dar a conocer los procesos de creación y fidelizarlos a través de la sinceridad y cercanía de nuestra marca” destaca Yola Febrer. Los requisitos para una boutique de Ansa Per Ansa son muy precisos, debido al producto que se comercializa, “las tiendas físicas tienen que ser un espacio mágico, acogedor. Tienes que poder identificar tu marca con toda la decoración y el ambiente, va a ser tu escaparate” concluía Yola. Con una dimensión de mínimo 70m2, amplio escaparate y ubicado pie de calle, la central franquiciadora se volcará en la búsqueda, negociación y selección de una boutique con una localización estratégica: zona comercial con público de renta per cápita media- alta.

Marca reconocida a nivel internacional con el sello “made in Spain” respaldado por una elaboración artesanal: la calidad, diseños y experiencia del equipo de Ansa Per Ansa los ha posicionado como una de las marcas mejor valoradas por empresas del sector. Sus acuerdos con multinacionales como El Corte Inglés les ha llevado a ganarse la confianza de los clientes, “estar presentes en varios puntos de venta a lo largo del territorio nacional ayudará a los futuros franquiciados a posicionarse en su zona de exclusividad con facilidad, ya que nuestros productos son reconocidos” garantiza la fundadora de Ansa Per Ansa, quien además añade que: “nuestro sello de calidad es un valor añadido, los consumidores actuales valoran la procedencia del producto, la implicación en las elaboración, hoy día tener un producto único es un lujo, y cada vez más clientes nos los recalcan.”

Apuesta clara y fiable para emprendedores o pequeños inversores con pasión en el mundo de la moda y actitud positiva y comercial que busquen un concepto exclusivo que apuesta por la calidad en todas sus fases de venta: creación, distribución, venta y postventa.

Los futuros franquiciados contarán con una estructura multicanal efectiva, formación continuada para la gestión diaria y un equipo de la central franquiciadora para el soporte y asesoramiento en cualquier línea del negocio.

